Polícia investiga cinco estupros em parque municipal na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga pelo menos cinco casos de estupro em um parque municipal da Serra, região metropolitana de Vitória. As vítimas são todas adolescentes. O caso mais recente aconteceu no mês passado, onde duas adolescentes, de 17 anos, que voltavam da escola foram abordadas pelo suspeito, que fingindo estar armado, simulou um assalto e levou as estudantes para dentro do parque onde o crime foi cometido.O homem apontado como autor dos crimes foi localizados após confecção de um retrato falado a partir das informações das estudantes. Por meio de investigações, a polícia identificou o suspeito como sendo o atendente de lanchonete Mário Sérgio Oliveira Cordeiro, 24 anos. Ele já estava preso acusado de assalto.
Polícia Civil investiga cinco estupros em parque municipal na Grande Vitória
Para o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolinni, Mário já cometeu outros estupros no local. “Temos fortes indícios e inquéritos policiais instaurados apontando que ele seja o autor de outros estupros na região”, contou.
Abordagem do criminoso
De acordo com o delegado, a dinâmica do crime era sempre a mesma: o suspeito abordava a vítima e dizia que queria o celular. Fingindo estar armado, ele levava a adolescente para um local ermo, onde a violência sexual era praticada. “Os elementos elencados no inquérito indicam que a dinâmica dos fatos era exatamente igual; ele aborda a vítima, finge estar armado e leva para o mesmo local, o Parque da Cidade, onde executa o ato”, destacou.
Nesta quinta-feira (16), uma jovem de 18 foi na delegacia e reconheceu Mario como sendo o suspeito que a violentou em junho do ano passado, quando ela tinha 17 anos. O delegado também acredita que o suspeito tenha violentado uma adolescente, também de 17 anos, filha de um casal de médicos. O crime aconteceu no mesmo parque, em janeiro deste ano.
Na delegacia, Mário confirmou o estupro das duas adolescentes ocorrido no mês passado, porém, nega envolvimento em outros casos. Ele afirmou que roubava celulares para vender e comprar drogas. As informações sobre Mário serão encaminhadas para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da Serra, para saber se mulheres com mais de 18 anos também já foram estupradas no parque.