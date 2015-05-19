A Polícia Civil investiga quem são os integrantes da gangue que age dentro dos ônibus de transporte público na Grande Vitória. Os criminosos recriminam os passageiros que pulam a roleta. Segundo informações da polícia, o grupo é formado por quatro homens que se apresentam como supostos policiais ou militares do Exército. No último fim de semana, um jovem identificado como Charlisvan foi morto por homens armados que estavam dentro do coletivo onde o rapaz havia pulado a roleta.De acordo com o Secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia, uma das prioridades da polícia é descobri quem são os autores deste crime. “Estamos tratando isso com muito cuidado porque toda ocorrência que acontece dentro de coletivo nos chama atenção e precisamos dar prioridade para isso”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga assassinato envolvendo suposta milícia que age nos ônibus da Grande Vitória

Charlisvan estava com mais três amigos dentro do ônibus que saiu do bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra, com destino ao Terminal de Laranjeiras. Todos pularam a roleta. De acordo com as vítimas, o grupo de amigos seguia para um baile funk em Vitória.

Quando o coletivo passava pelo Civit, quatro homens que estavam nos fundos do veículo mandaram o motorista apagar as luzes e iniciaram as agressões aos jovens. Uma adolescente de 15 anos também sofreu agressões. Depois disso, eles mandaram os três meninos saírem do ônibus e atiraram. Um tiro pegou de raspão em um dos adolescentes e o outro atingiu Charlisvan.