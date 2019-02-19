Polícia investiga a compra de merenda vencida para alunos no ES

Nove empresas e mais de 10 pessoas são investigadas pela Polícia Federal no Espírito Santo , suspeitas de participação em fraudes de licitações em oito cidades, envolvendo a compra da merenda escolar e de até mesmo fornecerem comida para os estudantes com data de validade vencida.

As investigações apontam que empresas participavam de falsas concorrências para receber valores superfaturados. Após a abertura das licitações, os empresários combinavam as ofertas e ofereciam produtos com preços acima do valor de mercado para as prefeituras.

Os investigados também são suspeitos de subornar funcionários de algumas prefeituras para a entrega de produtos com validade vencida ou em quantidades inferiores. O delegado Regional de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Leonardo Damasceno, afirmou que as irregularidades foram verificadas em todos os tipos de alimentos fornecidos, indo do básico arroz com feijão, aos legumes e frutas.

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MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

Em uma operação que contou com a atuação de 52 policiais, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (19). As buscas aconteceram na sede das empresas envolvidas no esquema, nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim , Presidente Kennedy, Marataízes, Viana Cariacica . A operação foi batizada de “Snack Zero”, que na tradução livre significa "Lanche Zero".

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em uma das empresas, a Polícia Federal encontrou caminhões de empresas supostamente concorrentes no mesmo estacionamento Crédito: Eduardo Dias

O delegado Leonardo Damasceno afirmou que nove empresas são investigadas, mas as apurações apontam que algumas das organizações são de fachada. Sendo assim, algumas empresas apareciam como concorrentes em licitações, mas eram administradas pelo mesmo proprietário e tinham o mesmo endereço.

"Muita audácia, eles contavam realmente com a impunidade. A empresa apresentar-se em um processo de licitação como concorrente e ao mesmo tempo trabalhar juntas no mesmo espaço, com nomes diferentes, realmente é muita audácia", opinou o delegado.

Em relação aos investigados, o delegado explicou que o grupo é coordenado por quatro empresários principais, mas que toda a organização tem mais de 10 pessoas investigadas. Funcionários públicos, que atuam no setor de almoxarifado de algumas prefeituras também são investigados.

"Nós temos também a suspeita de envolvimento de servidores, em conluio com esses empresários, principalmente os funcionários das áreas de recebimento desses materiais, que recebiam em quantidade superior ao contratado ou em qualidade inferior", explicou o delegado.

O delegado Leonardo Damasceno afirmou que as investigações irão continuar e não descarta que o mesmo grupo também tenha atuação no fornecimento de merenda escolar para outras cidades. Os nomes dos investigados não foram divulgados, mas eles poderão ser responsabilizados pelos crimes de fraude ao caráter competitivo das licitações, fraude mediante venda de mercadoria deteriorada, associação criminosa, corrupção passiva e corrupção ativa.

Os envolvidos não foram presos durante a operação. Somente foram cumpridos mandados de busca e apreensão, mas segundo a polícia federal, todos os investigados terão que prestar esclarecimentos.

As prefeituras investigadas foram demandadas pela reportagem. A de Marataízes comunicou que ainda não está ciente da operação e da suposta fraude na licitação. A prefeitura de Castelo afirmou que o departamento de Compras e Licitações da cidade não recebeu nenhuma notificação sobre a citada operação policial. A prefeitura de Rio Novo Sul informou que desconhece o teor da investigação e que todo processo licitatório realizado no âmbito do município segue a mais estrita legalidade.