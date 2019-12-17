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Polícia incinera uma tonelada de drogas apreendidas na Grande Vitória

De acordo com a polícia, as drogas são encaminhadas ao Espírito Santo a partir de estados do nordeste, países da Europa e da América do Sul

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 19:29
Drogas Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Uma tonelada de droga apreendida pela Polícia Civil foi incinerada na manhã desta terça-feira (17). A ação foi realizada no Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), na Serra. Segundo o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, as apreensões resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões aos criminosos.
De acordo com balanço divulgado pelo Denarc, 172 pessoas foram presas em 512 operações policiais. Foram apreendidos 35 veículos; 42 armas; 1.216 munições; 452,7 kg de maconha; 22,62 kg de cocaína; 57,09 kg de crack; 830 g de cristal/MD; 20.062 comprimidos de ecstasy; 12.261 micropontos de LSD.
Arruda explicou que as investigações apontaram que as drogas sintéticas são enviadas de países da Europa para o Espírito Santo, introduzidas através dos Correios. A maconha é encomendada de estados do Nordeste e países como Peru, Bolívia e Paraguai. Já a cocaína é comprada da Bolívia e Colômbia.
“Segundo o diretor do Denarc, o prejuízo é de aproximadamente R$ 15 milhões. O Denarc tem trabalhado firmemente no sentido de combater, não só a apreensão da droga, mas também, quebrar o sistema financeiro dos traficantes e também do seu patrimônio”, disse Arruda.
 

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