Os criminosos chegaram de carro atirando na festa, conhecida como Baile do Mandela Crédito: Fernando Estevão | TV Gazeta

Os criminosos chegaram de carro atirando na festa, conhecida como Baile do Mandela, que acontecia de forma irregular no meio da rua. O veículo com quatro pessoas chegou no local e uma delas desceu com o que aparentava ser uma metralhadora. Cerca de 200 pessoas estavam na festa

Um dos suspeitos, Haryel Costa Vicente, de 20 anos, acabou baleado por alguém que participava do baile e revidou o ataque. Ele foi levado para o Hospital e acabou preso em flagrante. Haryel já tinha um mandado de prisão em aberto.

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica quatro suspeitos de ataque em baile de Vila Velha

A guerra dos morros em Vitória é apontada como motivação do crime. Haryel é suspeito de ser gerente do tráfico no Morro do Macaco. Já Jamerson Silva Souza, de 25 anos, um dos mortos no ataque no baile funk, é apontado como gerente do tráfico de Andorinhas e estava em Primeiro de Maio se divertindo, segundo a Polícia. O ataque teria sido motivado por algum outro crime que tenha ligação com essa briga de facções.

Haryel Costa Vicente, 20 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Macaco. Ele foi identificado como um dos autores dos disparos no baile clandestino, em Primeiro de Maio, Vila Velha Crédito: Divulgação

O secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá, disse que a polícia agora vai pedir à Justiça a prisão dos outros três suspeitos, que não tiveram o nome divulgado, e que deve colocá-los atrás das grades ainda nesta semana. "Desses autores, um, ferido no hospital, foi preso em flagrante. Para os outros três que foram identificados, um recado: a hora de vocês vai chegar. A investigação nos leva ao raciocínio de que está havendo uma certa retaliação desses grupos que auferem lucros com a venda de drogas e o recado é: todos serão presos. Ao Estado, cabe investigar e prender as pessoas que cometem crimes. Elas serão presas", afirmou Roberto Sá.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, revelou que as informações que chegaram aos investigadores é de que o quarteto sabia que o Jamerson estava no baile. "Pelo que foi apurado até agora, saíram premeditadamente para praticar o ato. Isso faz com que todas as suas penas sejam agravadas", falou.

Antes do ataque, a Polícia Militar chegou a desarmar por duas vezes a festa clandestina, mas os moradores voltaram com o baile após às 5h, depois que a PM foi embora. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Moacir Leonardo Barreto, disse que, só no último final de semana, foram 30 operações simultâneas na Grande Vitória para acabar com essas festas irregulares. "Esse tipo de evento clandestino não é anunciado no jornal. Como é irregular, é feito de maneira clandestina, muitas vezes utilizando redes sociais e grupos fechados de WhatsApp, eles costumam avisar os moradores 30, 40 minutos antes do evento, como foi o caso de Primeiro de Maio", destacou Barreto. Segundo ele, em 2018, foram 500 intervenções em festas clandestinas.

RETALIAÇÃO