Polícia Federal investiga 150 casos de corrupção no Espírito Santo

O diretor regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Marcos Paulo Pegnal, esclarece que as propostas visam igualar a instituição a outros órgãos de fiscalização do país, como o Ministério Público. "Eles tem uma estrutura e autonomia para atuar e dispor de seus recursos financeiros encontrando a melhor solução e aplicação dentro de seu contexto. A PF é hoje um órgão de terceiro escalão. Sendo assim, em uma dinâmica de disponibilidade de recursos, ela é tratado como tal. Embora seja importante, entendemos que isso ainda é deficiente", explicou à Rádio CBN Vitória. Ele ressalta que a falta de pessoal e os cortes de recursos, tem prejudicado as fiscalizações e as investigações federais. “Autonomia é muito importante, somos nós que temos o primeiro contato com o crime, mas também somos os mais fragilizados, precisamos que nos libertem das amarras. Somente com as mudanças foi possível chegar a essas grandes investigações, mas é uma luta desigual, por isso que essas propostas precisam ser levadas ao Congresso”, disse.PropostasEntre as ideias defendidas estão ainda a criação das delegacias especializadas na apuração do desvio de recursos públicos; priorização das investigações criminais de maior relevância, segundo critérios de prejuízo causado ao erário; além da previsão em lei da possibilidade de instauração de ofício de inquéritos policiais sobre crimes eleitorais por parte de delegados federais. As propostas foram elaboradas após reuniões deliberativas entre os delegados federais filiados a associação. Essas ideias foram apresentadas ao Fórum do Ministério da Justiça, que discute um pacto de combate a corrupção, em março deste ano. Mas, ainda não há uma previsão de quando o pacote que pede alteração da legislação, e ampliação da ação da Polícia Federal no combate à corrupção no país, chegue ao Congresso Nacional.