Polícia fecha cassinos em Vila Velha e Vitória

As práticas ilegais ocorriam há cerca de um ano em imóveis acima de qualquer suspeita, por se tratarem de residências comuns. Nos estabelecimentos eram promovidos jogos de carteado, cujas apostas são feitas em dinheiro; vídeo bingo e jogos caça níquel, de acordo com o delegado responsável pela ação, Ícaro Ruginski. A operação foi realizada pela Delegacia de Costumes e Diversões (Decodi) após três meses de investigações.Cerca de 100 máquinas foram apreendidas. Ainda não é possível dizer quanto de dinheiro havia nesses estabelecimentos, mas Runginski estima que o lucro mensal de cada uma é de R$ 60 mil. Os cassinos funcionavam das 10h às 4 horas. O perfil dos frequentadores, segundo a polícia, é de aposentados e cidadãos de classe média alta. O delegado frisou ainda que as máquinas caça níquéis costumam ser programadas para que os apostadores percam com uma frequência maior.Dentre os detidos, sete são administradores. Eles foram ouvidos pela polícia e liberados após assinarem um termo circunstanciado pela contravenção penal de jogo de azar. Os outros 50 eram apostadores. Eles também assinaram termo circunstanciado por contribuir com a contravenção.