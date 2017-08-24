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PIRATARIA

Polícia fecha 'distribuidora' de DVDs piratas em Vitória

Mais de 15 mil DVDs piratas foram apreendidos em uma casa no bairro Bonfim, Vitória. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, o proprietário dos DVDs é o maior distribuidor de mídia pirata da Grande Vitória

Publicado em 24 de Agosto de 2017 às 19:21

Publicado em 

24 ago 2017 às 19:21
Mais de 15 mil DVDs foram apreendidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Mais de 15 mil DVDs piratas foram apreendidos em uma casa no bairro Bonfim, Vitória, pela equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações. A polícia chegou até o local por meio de denúncia anônima. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, o proprietário dos DVDs é o maior distribuidor de mídia pirata da Grande Vitória. Ele está sendo procurado pela polícia.
Polícia fecha distribuidora de DVDs piratas em Vitória
A delegada também destacou que o armazenamento dos DVDs era feito de forma ordenada e por cômodos. Cada gênero ficava em um quarto diferente. Também havia placas informando que não podia entrar no local com mochila e que não vendiam fiado.
“A gente percebe que ele era muito organizado, não permitia a entrada de compradores de casacos e mochilas para evitar furtos. Ele também tinha sistema de videomonitoramento para evitar a ação da polícia e não perder essa material para possíveis ladrões”, afirmou.
Segundo Rhaiana, não havia ninguém na casa no momento da operação, mas um caderno de anotações das vendas foi encontrado e, pelo conteúdo, é possível afirmar que muito dinheiro era movimentado.
“Principalmente nesse caso, a gente percebe como esse mercado é lucrativo. Ele mantinha uma casa alugada só para distribuir as mídias, tinha sistema de videomonitoramento e mantêm outra casa para laboratório, onde fazia os DVDs. Até mesmo pela caderneta, dá para ver que as vendas eram intensas, é um mercado muito lucrativo”, disse.
A polícia acredita que o laboratório de fabricação dos DVDs funciona em alguma casa do bairro Bonfim e pede que a população faça a denúncia anônima pelo telefone 181. 

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