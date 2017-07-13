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Polícia faz operação para coibir entrada de traficantes no sul do ES

Mais de 160 policiais civis e militares participaram da ação

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 17:15

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 jul 2017 às 17:15
Operação no Sul do Estado Crédito: Divulgação/ SESP
A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram na manhã desta quinta-feira (13) uma operação conjunta em cidades do Sul do Espírito Santo que fazem divisa com o Rio de Janeiro para coibir a entrada de traficantes e homicidas no Estado.
A operação, chamada "Força Total Divisas", busca combater também o roubo de cargas. Mais de 160 policiais civis e militares participaram da ação, que ocorreu em quatro cidades do Sul do Estado: Apiacá, Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Mimoso do Sul.
Na ação, os policiais prenderam integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de gado, apreendeu munições, arma e uma granada, além de prender outras pessoas por posse de munição e estupro.
O secretário de Segurança Pública, André Garcia, acompanhou a operação e disse que o objetivo é intensificar a presença das polícias nas divisas com todos os estados vizinhos ao Espírito Santo para evitar a entrada desses criminosos no território capixaba.
"Com essa intenção de aumentar também a presença nas divisas do Estado, nós entendemos que deveríamos fazer essa 'Força Total Divisas'. Na semana passada, estive em Montanha, na divisa com Minas Gerais, fizemos uma operação integrada com a Polícia de Minas Gerais e a intenção é expandir isso para outras polícias, como Bahia e Rio de Janeiro", relata.
Durante os trabalhos, a Polícia Militar abordou 501 pessoas, 195 veículos, três coletivos, 75 motos e 16 táxis. Uma carteira de habilitação foi apreendida e foram confeccionados 11 autos de infração.
A Polícia Civil também cumpriu cinco mandados de prisão. Quatro pessoas foram detidas no município de Apiacá, sendo que três delas eram de uma quadrilha de roubo de gado, na região. O outro mandado foi cumprido em Bom Jesus do Norte, por um crime de estupro e o outro em Mimoso do Sul, por furto qualificado.
Também foi cumprido mandados de busca e apreensão com um detido por posse de munições e granadas. André Garcia destacou também a importância da troca de informações entre os Estados.
"Nós já temos uma relação de troca de informações de inteligência com a Polícia do Rio de Janeiro especificamente. Por isso, entendemos como importante intensificar nossa presença", diz.
A ação é um desdobramento da operação Força Total, de combate à criminalidade. Nela, os batalhões e companhias fecham a parte administrativa para que os policiais possam ir para as ruas em todo o Estado.

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