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Guarapari

Polícia encontra veículo usado para sequestrar a menina Thayná

O gol de cor prata está com o motor batido e foi vendido pelo suspeito por R$ 5 mil no fim de outubro

Publicado em 07 de Novembro de 2017 às 19:25

Publicado em 

07 nov 2017 às 19:25
O carro usado para sequestrar a menina Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos, foi encontrado pela polícia em uma oficina em Guarapari, na noite da última segunda-feira (7). O veículo foi utilizado por Ademir Lúcio Ferreira Araújo para praticar o crime. O gol de cor prata está com o motor batido e foi vendido pelo suspeito por R$ 5 mil no fim de outubro.
De acordo com o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, José Lopes, não há manchas aparentes no carro que indiquem a prática de algum crime. “Aparentemente, não. Mas a perícia recolheu todo o material, inclusive os bancos do veículo, para poder fazer uma análise melhor.
O delegado José Lopes explicou que tipo de vestígios são procurados pela perícia para indicar a possível prática de crime. “Material biológico: pode ter sangue, sêmem ou outra coisa semelhante. Também pode haver cabelo, para saber se a menina entrou no carro ou não. Apesar de ter imagem, isso é uma questão de prova objetiva.”
O veículo está lacrado no pátio da DHPP, em Vitória. A perícia também coleta impressões digitais no carro. A previsão para que o laudo fique pronto é de 30 dias, segundo o delegado José Lopes.
O carro foi vendido por Ademir no dia 28 de outubro, 11 dias após o sequestro de Thayná, no bairro Universal, em Viana. O suspeito vendeu o veículo para um vendedor de queijos, que pagou R$ 2 mil à vista e combinou de dar os R$ 3 mil restantes posteriormente. O homem foi encaminhado para prestar depoimento em Guarapari nesta terça-feira (7).

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