Polícia do Espírito Santo quer explicações da Gol sobre voo de menino 'extraviado'

A Polícia Civil do Espírito Santo vai notificar a empresa aérea Gol, para que a companhia forneça esclarecimentos detalhados a respeito da viagem em que um menino foi parar em Curitiba, sendo que a criança de seis anos deveria desembarcar em Vitória, depois de pegar um voo no Rio de Janeiro. Os pais do garoto recorreram ao serviço de embarque de menores e levaram um susto que provocou muito transtorno no último fim de semana, conforme reportagem exclusiva da Rádio CBN.

Em entrevista cedida à Rádio CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (5), o professor universitário Wanderson Romão, de 32 anos, se emocionou durante um desabafo ao vivo. “Eu não consegui ver meu filho ainda. Estou há quase um mês sem ver meu filho. Dar um abraço nele é o que eu mais queria ter feito”, declarou na entrevista.

Your browser does not support the audio element. Polícia do ES quer explicações da Gol sobre voo de menino extraviado

O embarque do menino foi feito pela mãe, que mora com o filho na capital fluminense. A utilização do serviço de transporte ocorreu após os pais da criança providenciarem toda a documentação necessária, na Justiça da Infância e Juventude. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, na capital capixaba.

A Polícia Civil divulgou nota à CBN de que foi constatado, preliminarmente, a ocorrência de uma falha “na prestação de serviço, o que é reparado em âmbito civil. Entretanto, o fornecedor será notificado para prestar esclarecimentos sobre o fato”. Para a advogada de Direito do Consumidor, Bruna Lyra Duque, cabem dois tipos de ação: danos materiais e morais.

“Não foi um mero abalo. Houve um transtorno e, possivelmente, um trauma para a criança. O que chama mais atenção é como a indenização pode acontecer, já é chegado o momento de que a Justiça entenda esse tipo de falha deve ser advertida não apenas com uma indenização simbólica, mas com uma indenização em caráter punitivo. Isso inibi a possibilidade de o fornecedor incorrer nessas práticas em situação semelhante”, explicou.

Vídeo

Nesta segunda-feira, o vice presidente de Operações da Gol, Sérgio Quito, divulgou um vídeo na internet para reconhecer o erro e pedir perdão aos pais do garoto.

“Eu gostaria de dizer que fizemos contato com a mãe e com o pai do garoto. Estamos dispondo de toda a assistência e tudo que estiver ao nosso alcance para qualquer necessidade. Gostaria de reforçar que todos nós da Gol estamos muito desapontados. Além de vice presidente de Operações, como pai e avô, eu enfatizo nosso pedido de desculpas por esse ocorrido”, afirmou Quito.