A Polícia Civil concluiu a investigação da morte da universitária Daniely Tavares dos Santos, de 29 anos, que morreu em um acidente de trânsito em maio deste ano, na BR 262, em Cariacica. O namorado da universitária, Ranielli Seixas, de 33 anos, dirigia o veículo e, segundo a polícia, estava embriagado no momento do acidente. O advogado do motorista nega que ele estivesse bêbado.

Your browser does not support the audio element. Polícia conclui inquérito de morte de universitária em Cariacica

De acordo com o inquérito policial, Daniely saiu para comemorar o aniversário com Ranielli e duas amigas dela. Após buscar a universitária em casa, o grupo teria ido para um bar para beber, por volta das 21h. Depois, seguiram para um posto de gasolina, onde também consumiram bebidas alcoólicas. Por fim, em uma boate em Cariacica, o grupo teria consumido ao menos 24 garrafas de cerveja de 600 ml.

Ao sair da boate, por volta das 3h30, Ranielli acabou entrando na contramão na BR 262, próximo ao estádio Kleber Andrade, e colidiu contra um outro veículo. Daniely morreu no momento da batida, enquanto as duas amigas dela, que estavam no banco de trás, sofreram lesões graves. Ranielli também sofreu ferimentos graves e foi levado para o hospital. No outro carro, a passageira que estava no banco do carona teve lesões leves.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque, para chegar à conclusão de que o motorista estava embriagado, a polícia se baseou, principalmente, em imagens postadas por Ranielli em redes sociais segurando copos de bebida e, também, nos depoimentos das duas passageiras que estavam no banco de trás do veículo. De acordo com as amigas de Daniely, os quatro teriam consumido a mesma quantidade de bebida. O condutor do veículo alega que bebeu apenas uma cerveja long neck.

O delegado Alberto Roque é enfático ao classificar o caso. “Eu acho que já está muito sedimentado e explicado que bebida combinada com direção causa mortes e lesões. Isso não é um acidente, isso é um crime. Esse crime tem que ser punido da forma mais severa possível.”

O advogado de Ranielli Seixas, Igor Boiko, nega que o motorista estivesse embriagado e discorda da conclusão do inquérito policial. “Ele vai responder por um acidente de trânsito. A única coisa que nós não concordamos é o delegado querer imputar o delito na forma dolosa por uma eventual embriaguez.“