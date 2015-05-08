A Polícia Civil promoveu remanejamentos de delegados, em diferentes unidades da corporação, uma semana após a série de reportagens especiais da Rádio CBN Vitória referente às denúncias de precariedade, e sucateamento, em delegacias no Espírito Santo. Um dos remanejados é o autor das denúncias, o presidente do Sindicato dos Delegados (Sindepes), delegado Rodolfo Laterza. A Chefia da Polícia Civil nega que as mudanças estejam atreladas às denúncias.Os remanejamentos foram divulgados na edição desta quinta-feira (7) do Diário Oficial. Rodolfo Laterza, que estava lotado, em caráter de 'Missão Epecial', junto à Delegacia Especializada Antissequestro foi transferido para o cargo de titular da Delegacia Distrital de Santo Antônio, em Vitória. Laterza não foi localizado para falar sobre o assunto. Entre os remanejamentos, houve mudança na chefia da Divisão de Crimes Fazendários – local visitado pela reportagem da CBN.

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil promove mudanças após reportagem sobre precariedade em delegacias

Na Delegacia de Crimes Fazendários, localizada no edifício Valia, no Centro de Vitória, a reportagem encontrou um prédio com paredes mofadas, rachaduras e salas sem ventilação. A delegacia estava sem papel para confeccionar as ocorrências. Servidores também denunciaram a presença ratos no prédio.

Na reportagem, Laterza informou que pelo menos 40 delegacias estão sem internet ou com a velocidade reduzida. Para trabalhar, os investigadores recorriam a internet de vizinhos.

Federação de delegados repudia mudanças

Para o presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil (Fendepol), José Paulo Pires, o remanejamento na Polícia Civil capixaba foi uma tentativa de intimidar o sindicato, que denunciou a falta de estrutura em delegacias.

“Essas remoções é um atentado à imprensa e a liberdade de associação. O governo tem o objetivo de calar a boca do sindicato. É uma represália contra fatos notórios amplamente divulgados pela imprensa, constatado pela reportagem e negados pela chefia da Polícia Civil do Espírito Santo”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Mudanças de rotina

A Chefe da Polícia Civil, delegada Gracimere Gaviorno, nega que as denúncias tenham influencia nas mudanças promovidas por ela. Gracimere Gaviorno afirma que remanejamentos ocorrem periodicamente na Polícia Civil e que novas mudanças devem ocorrer nos próximos dias.

Sobre a transferência do delegado Rodolfo Laterza, a chefe da corporação diz que a mudança ocorreu porque a licença sindical dele foi cassada pela Justiça, que não reconheceu o Sindepes como sindicato. Com isso, a Justiça determinou o retorno de Laterza aos quadros da Polícia Civil.

O delegado atuava na Delegacia Especializada Antissequestro quando assumiu o cargo de presidente do sindicato. A Chefe da Polícia Civil explica que não teria como permitir o retorno de Laterza para a Antissequestro, pois essa unidade já possui um delegado titular.

“Não temos volume de sequestro no Espírito Santo que justifique dois delegados na Delegacia Antissequestro, então, teríamos que remanejar um. Todos dois são dirigentes do sindicato dos delegados. E temos delegacias que estão sem delegados. Então, estamos recompondo, organizando, para que estejamos diante de um quadro onde tem delegacia sem delegado e delegacia com baixa demanda com dois delegados”, declarou.