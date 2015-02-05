A Polícia Civil ainda investiga a causa que levou José Carlos Rodrigues a esfaquear dois jovens na manhã desta quarta-feira (04), no Terminal de Vila Velha. Uma das hipóteses é que José Carlos passou por um surto psicótico, segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).O jovem Saulo Ferreira Tavares, de 24 anos, era estudante universitário e estava a caminho do psicólogo. Jhony Lima Fernandes, 20 anos, trabalhava como vendedor no Shopping Vila Velha. Os dois não se conheciam e, por coincidência, sentaram juntos na poltrona do coletivo.

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil investiga duplo homicídio em terminal de ônibus de Vila Velha

De acordo com testemunhas, José Carlos aguardou o ônibus da linha 508 ( Terminal de Laranjeiras x Itaparica) dentro do Terminal de Vila Velha. Quando o coletivo parou na plataforma, ele entrou no ônibus com a faca escondida dentro da camisa e logo atacou Saulo e Jhony. Saulo morreu na hora, e Jhony ainda foi levado com vida para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, mas não resistiu.

Segundo informações obtidas na DHPP, José Carlos comprou a arma do crime um dia antes do crime. A nota fiscal da faca foi encontrada dentro do bolso da calça usada pelo suspeito. A polícia já analisa as imagens de videomonitoramento do ônibus e do terminal.

A tia de Jhony, Lucimar Rodrigues Alves, contou que o sobrinho, que morava com ela há quase dois anos, era muito caseiro e educado. Lucimar informou que Jhony era homossexual e tinha um namorado. Para ela, a opção sexual do sobrinho pode ter motivado o crime. “O Jhony era muito na dele. Gostava de ficar em casa, era muito caseiro, não ficava na rua, não bebia, nem usava drogas”, declarou.

Logo após cometer o crime, José Carlos foi espancado pelos passageiros que estavam no terminal em Vila Velha. Ele foi encaminhado inconsciente para o Hospital São Lucas, em Vitória. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o estado de saúde de José Carlos é estável.