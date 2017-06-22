Após o acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias, que deixou ao menos 21 mortos na manhã desta quinta, a enfermeira Andréa Paes de Oliveira, de 44 anos, foi a primeira vítima identificada no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O reconhecimento foi feito pelo ex-marido da enfermeira. No entanto, a polícia ainda precisar confirmar a identidade da mulher por meio das digitais.

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil faz identificação de vítimas do acidente na BR-101

Andréa era capixaba, mas morava em São Paulo. Ela era passageira do ônibus da Águia Branca que seguia da capital paulista para Vitória. A enfermeira vinha ao Estado para visitar os pais e uma das filhas, de acordo com o ex-marido dela.

Ao todo, 21 corpos foram levados para o DML de Vitória ao longo do dia. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, foram recolhidas as digitais de dez pessoas que tinham carteira de identidade do Espírito Santo para que a Polícia Civil possa fazer a identificação dessas pessoas.

Segundo André Garcia, ainda não é possível dizer quantas vítimas são do Espírito Santo e quantas são de outros Estados. “Nós estamos fazendo exatamente esse levantamento de identificação, coletando identidades. Em princípio, há dez identidades do Espírito Santo, então, isso é um indício de que havia, pelo menos, dez capixabas dentro do ônibus, mas nós sabemos que havia pessoas de Minas Gerais, de São Paulo. Esse levantamento está sendo feito junto com a identificação dos corpos”, disse.