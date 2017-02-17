A Polícia Civil do Espírito Santo descartou possibilidade de greve nas próximas semanas. Segundo a Associação de Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol), o Governo do Estado comprometeu-se em negociar as reivindicações da categoria em março. Apesar de não sinalizar paralisação, os trabalhadores do setor definiram em assembleia nesta sexta-feira (17) na Chefatura de Polícia, em Vitória, que permanecerá “mobilizada”, caso o Estado volte atrás.

Your browser does not support the audio element. Polícia Civil descarta paralisação nas próximas semanas no Espírito Santo

Na pauta da Polícia Civil estão pontos como mobilização geral pela reposição salarial e incorporação das escalas especiais. Os policiais calculam perda real de 87% nos últimos oito anos. Sobre a incorporação das escalas especiais, desde o ano passado o governo comprometeu-se em incorporar ao salário dos policiais civis 12 horas relativas a esse trabalho, mas agora tem condicionado ao resultado do primeiro quadrimestre, como explicou o presidente da associação, Junio Fialho.

“As entidades tem conversado com o Governo, que tem sinalizado com questões que são interessantes. Então viemos para assembleia para checar com a categoria se podemos manter as negociações, até porque é consenso que não podemos prejudicar a população”, afirmou.