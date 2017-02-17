A Polícia Civil do Espírito Santo descartou possibilidade de greve nas próximas semanas. Segundo a Associação de Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol), o Governo do Estado comprometeu-se em negociar as reivindicações da categoria em março. Apesar de não sinalizar paralisação, os trabalhadores do setor definiram em assembleia nesta sexta-feira (17) na Chefatura de Polícia, em Vitória, que permanecerá “mobilizada”, caso o Estado volte atrás.
Polícia Civil descarta paralisação nas próximas semanas no Espírito Santo
Na pauta da Polícia Civil estão pontos como mobilização geral pela reposição salarial e incorporação das escalas especiais. Os policiais calculam perda real de 87% nos últimos oito anos. Sobre a incorporação das escalas especiais, desde o ano passado o governo comprometeu-se em incorporar ao salário dos policiais civis 12 horas relativas a esse trabalho, mas agora tem condicionado ao resultado do primeiro quadrimestre, como explicou o presidente da associação, Junio Fialho.
“As entidades tem conversado com o Governo, que tem sinalizado com questões que são interessantes. Então viemos para assembleia para checar com a categoria se podemos manter as negociações, até porque é consenso que não podemos prejudicar a população”, afirmou.
No fim da semana passada, durante uma reunião, os policiais civis do Estado deram um prazo de 14 dias para o Governo atender as reivindicações da categoria, sob pena de entrarem em greve caso não seja atendida. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está aberta ao diálogo com a categoria e avalia cada ponto da pauta.