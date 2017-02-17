Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEGURANÇA

Polícia Civil descarta paralisação nas próximas semanas no Espírito Santo

O Governo do Estado comprometeu-se em negociar as reivindicações da categoria em março

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 12:54

Publicado em 

17 fev 2017 às 12:54
A Polícia Civil do Espírito Santo descartou possibilidade de greve nas próximas semanas. Segundo a Associação de Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol), o Governo do Estado comprometeu-se em negociar as reivindicações da categoria em março. Apesar de não sinalizar paralisação, os trabalhadores do setor definiram em assembleia nesta sexta-feira (17) na Chefatura de Polícia, em Vitória, que permanecerá “mobilizada”, caso o Estado volte atrás.
Polícia Civil descarta paralisação nas próximas semanas no Espírito Santo
Na pauta da Polícia Civil estão pontos como mobilização geral pela reposição salarial e incorporação das escalas especiais. Os policiais calculam perda real de 87% nos últimos oito anos. Sobre a incorporação das escalas especiais, desde o ano passado o governo comprometeu-se em incorporar ao salário dos policiais civis 12 horas relativas a esse trabalho, mas agora tem condicionado ao resultado do primeiro quadrimestre, como explicou o presidente da associação, Junio Fialho.
“As entidades tem conversado com o Governo, que tem sinalizado com questões que são interessantes. Então viemos para assembleia para checar com a categoria se podemos manter as negociações, até porque é consenso que não podemos prejudicar a população”, afirmou. 
No fim da semana passada, durante uma reunião, os policiais civis do Estado deram um prazo de 14 dias para o Governo atender as reivindicações da categoria, sob pena de entrarem em greve caso não seja atendida. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está aberta ao diálogo com a categoria e avalia cada ponto da pauta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados