Polícia apreende sete armas por dia no Espírito Santo

Sete armas são apreendidas pelas polícias por dia, em média, no Espírito Santo. Os dados, obtidos pela Lei de Acesso à Informação, mostram o tamanho da insegurança do capixaba. Apesar disso, houve uma redução de apreensões em relação ao ano passado. A média era de mais de nove armas apreendidas por dia em toda o território capixaba.

Todos os números são da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), contando de janeiro a agosto. No total foram 1.680 armas apreendidas no Estado neste ano. Em 2016, no mesmo período, foram 2.262 armas, no total. Só na Grande Vitória, em 2017, foram 834 armas apreendidas contra 1.188 no ano passado.

Se contabilizados apenas os municípios de todo o interior do Estado, as polícias civil e militar apreenderam 846 armas em 2017, sendo que de janeiro a agosto do ano passado foram 1.074 apreensões.

PARALISAÇÃO DA PM

Em um recorte dos dados apenas no mês de fevereiro deste ano, quando aconteceu a paralisação da PM, é possível ver uma situação bem diferente: as polícias apreenderam 88 armas em todo o Estado, sendo que no mesmo mês de 2016 o número chegou a 320 armas, no total. Só na Grande Vitória, foram 33 armas apreendidas em fevereiro deste ano, contra 175 no ano passado na região metropolitana, em fevereiro.

Os números também mostram que a maioria das armas apreendidas são revólveres. Foram 778 neste ano. Pistolas até agosto foram 272. De fuzil, mosquetão ou rifles foram 11 apreensões neste ano. No ano passado, as polícias apreenderam apenas três armas desse tipo.

Todos os dados foram disponibilizados para a reportagem apenas por meio da Lei de Acesso à Informação. A assessoria de comunicação da Sesp foi demandada em julho, mas respondeu um mês depois alegando que os números de 2017 não haviam sido fechados ainda. A secretaria também não disponibilizou fonte para falar sobre o assunto.

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