Polícia apreende por mês 45 armas falsas na Grande Vitória

A Polícia Militar apreende, em média, 45 armas falsas ou de brinquedo por mês na Grande Vitória. Foram 411 armas apreendidas desde o início deste ano até o mês de setembro, segundo dados da corporação. Os números chamam atenção até mesmo da polícia. A PM passou a contabilizar as apreensões a partir deste ano, em virtude da grande quantidade de simulacros apreendidos.

Muitas das armas falsas que já foram recolhidas pela polícia eram comercializadas sem nenhum impedimento em lojas físicas e sites e usadas para atividades recreativas, como o paintball e airsoft.

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Em muitos casos a compra é simples para quem tem mais de 18 anos, já que nas que possuem calibre de até 6mm não há exigência de registro. Há também armas de fabricação caseira e brinquedos, que confundem da mesma forma.

O sub-comandante do Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM) da Grande Vitória, tenente-coronel Antônio Marcos Souza Reis, alerta que estas armas, apesar de falsas, podem ser confundidas pelas vítimas e são muito usadas por assaltantes. “O risco é achar que é uma réplica e não ser e tentar reagir. A pessoa precisa partir do princípio de que aquela arma de fogo pode ofender a integridade física e retirar a vida de alguém”, orienta.

Quem é pego com uma arma falsa não passa por nenhuma sanção penal, a não ser que use para crimes, como assaltos. A arma falsa irregular é apenas apreendida e a pessoa liberada.

O chefe da delegacia de armas, munições e explosivos do Estado, Diego Yamashita, acredita que é necessário mudanças na legislação vigente, com critérios mais rígidos para quem usa de forma recreativa. “Tem que achar um meio termo entre quem faz o uso legal, os praticantes de airsoft, e as pessoas que usam a facilidade na legislação para cometer crimes. O tema tem que ser discutido”, acredita.