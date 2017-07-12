Polícia apreende estimulantes vendidos para motoristas ao longo da BR

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (12), dois homens acusados de vender arrebites para caminhoneiros em postos de combustível da BR 101, nos municípios de Guarapari e de Mimoso do Sul. A operação teve origem em uma denúncia de um motorista que foi funcionário da empresa Jamarle Transportes, proprietária do caminhão que se envolveu no maior acidente rodoviário da história capixaba em junho deste ano e que deixou 23 mortos.

Segundo a Polícia Civil, os medicamentos eram vendidos nos restaurantes anexos aos postos de combustível. Os arrebites estavam em gavetas embaixo dos balcões de atendimento e o dinheiro da venda dos remédios era misturado ao da comercialização dos produtos dos restaurantes.

Em Mimoso do Sul, que fica na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, foram apreendidos 1,5 mil comprimidos de nobésio extra forte e 169 de desobesi, popularmente conhecidos como arrebite. Além disso, também foram encontrados 29 cartelas de um medicamento genérico do viagra. Já em Guarapari, foram recolhidos 157 comprimidos de nobésio extra forte. Os arrebites eram vendidos por valores entre R$ 5 e R$ 10 cada comprimido. Os comerciantes também vendiam frascos com 15 comprimidos por R$ 50.

Os proprietários dos estabelecimentos, Reni Elias Sartori, de 61 anos, e Antônio Domingos Angelo Mario, de 50 anos, vão responder por tráfico de drogas, como explicou o delegado da Superintendência de Polícia Especializada, Diego Yamashita.

“A venda irregular desses medicamentos é considerada tráfico de drogas. Então, a pessoa que comercializa, de maneira irregular, medicamentos que tem princípio ativo previsto pela Anvisa na lista de drogas tem o tratamento jurídico e é presa da mesma maneira que aquele rapazinho que vende cocaína, crack e maconha numa viela”, explicou.

O princípio ativo dos arrebites é o femproporex, que o organismo transforma em anfetamina. Essa é a mesma substância encontrada no corpo do caminhoneiro Nadson Santos Silva, de 30 anos, que dirigia o caminhão que se chocou contra um ônibus da Águia Branca e duas ambulâncias no terrível acidente ocorrido em junho, na BR 101, em Guarapari.

O delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito, Alberto Roque, alerta para os riscos do uso do arrebite. “Essa substância ajudou e vai continuar ajudando, enquanto for consumida, a ocorrer acidentes, o que para nós, na Delegacia de Delitos de Trânsito, não é acidente, porque é um fato previsível e evitável”, frisou.