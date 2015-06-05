Polícia Ambiental flagra maus tratos a animais em shopping na Serra

Em pleno Dia Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental se deparou com uma situação triste e de desrespeito a animais, na Serra, nesta sexta-feira (5). Pôneis, coelhos, lhamas e peixes foram encontrados sem alimentação e alocados em áreas sem higiene, dentro de uma fazendinha montada dentro do Shopping Montserrat, em Laranjeiras. O responsável pelo espaço foi detido e vai responder por crime de maus-tratos, segundo o sargento Fairbank, da Polícia Ambiental.De acordo com o sargento, os animais estavam em péssimas condições. “Estava tudo muito sujo, com até fezes na água. Tinha animais comendo pano e serra de madeira devido à fome. Desde 22h30 de ontem, quando fechou, até hoje às 10h30 eles não tinham nem bebido água. Um animal também estava mancando e um aquário estava com peixes mortos”, disse. A operação da Polícia Militar Ambiental aconteceu após denúncia feita por pessoas que foram ao local nesta quinta-feira (4) e se depararam com a situação. À polícia, o responsável pela fazendinha justificou que a ausência de um funcionário ocasionou a situação."Segundo ele, um funcionário não veio hoje pela manhã e, por isso, os animais ficaram sem alimentação”, explicou o sargento Fairbank.De acordo com o sargento, a situação causa revolta, ainda mais por ter sido constatada no dia destinado à preservação do meio ambiente. “Me deixou muito indignado e causa muita revolta uma situação como essa no dia de hoje”, frisou.Após ouvir o responsável pelo espaço, a polícia solicitou que os animais fossem alimentados e o local passasse por uma limpeza, antes de o conduzirem para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Laranjeiras, na Serra. A lei prevê detenção de 3 meses até um ano e pagamento de multa para crime ambiental de maus-tratos.