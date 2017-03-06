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DOIS JÁ DETIDOS

Polícia acredita no envolvimento de ao menos quatro pessoas em assalto a Convento

No momento do crime um frade foi rendido e amarrado e o dinheiro roubado de uma sala

Publicado em 06 de Março de 2017 às 13:08

Publicado em 

06 mar 2017 às 13:08
Ao menos quatro pessoas tiveram envolvimento no assalto ao Convento da Penha em fevereiro, segundo a Polícia Civil. Na ocasião, os criminosos levaram valores em dinheiro e bateram no frei Pedro Engel, de 80 anos. No início da manhã desta segunda-feira (6) dois homens foram presos, sendo um ex-funcionário do Convento. Nenhum deles, no entanto, fazia parte da dupla que praticou o roubo.
O crime aconteceu por volta de 16 horas do dia 13 de fevereiro. Francisco Honorato Junior, 34, e José Rodrigo Lopes, 29, ex-funcionário, teriam ido ao Convento da Penha antes de 13 horas com outros dois homens e duas motos para planejar como seria o assalto. Apenas Francisco fazia parte da dupla que voltou para cometer o roubo à tarde, de acordo com a polícia. O outro participante está em processo de identificação e a polícia não descarta o envolvimento de um quinto criminoso.
Polícia acredita no envolvimento de ao menos quatro pessoas em assalto a Convento
Segundo o delegado Marcelo Nolasco, foram coletadas imagens de videomonitoramento de todo o percurso dos criminosos, chegando ao bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, onde eles estavam juntos. Em depoimento, os presos se contradizem. “Eles disseram nem que estiveram juntos, mas admitiram depois negando certos fatos. Quando mostramos imagens deles com os executores disseram que preferem ficar em silêncio. Eles não estão colaborando, mas está claro que eles têm participação no roubo”, explica.
A ação
No momento do crime o frade foi rendido e amarrado, e o dinheiro roubado de uma sala do convento. O assalto aconteceu durante a tarde, depois do término da missa das 15 horas. Um deles chegou a fingir que estava rezando, enquanto outro deu um golpe de gravata no religioso quando o frei Pedro chegou. Antes de amarrá-lo com uma fita, os criminosos o arrastaram, provocando vários ferimentos.
Depoimentos de funcionários também ajudaram a comprovar a ação dos suspeitos detidos nesta segunda-feira. Eles serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana e ficam presos temporariamente até dez dias, podendo ter prisão preventiva pedida. Os envolvidos podem pegar até 10 anos de prisão por participação no roubo.

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