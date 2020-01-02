Polícia abre investigação para apurar acidente com fogos em quiosque

A Polícia Civil abriu uma investigação contra o Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, após a queima de fogos irregular, que deixou oito pessoas feridas no réveillon

Your browser does not support the audio element. Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha

O dono do estabelecimento, Bruno Vitalino, nega que o estabelecimento seja o responsável pela queima, mas a Prefeitura de Vila Velha interditou o estabelecimento na manhã desta quinta-feira (02).

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação no 7º Distrito Policial, em Santa Inês. Investigadores coletam provas e depoimentos que podem ajudar a desvendar o que aconteceu e responsabilizar os culpados.

Pouco depois da explosão, o irmão de Vitalino se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até o Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos. Ele foi liberado pelo delegado de plantão.

A Polícia Civil pedem que os feridos registrem a ocorrência em qualquer delegacia, preferencialmente no 7° Distrito Policial, com material que auxilie o trabalho de investigação. "Os registros são importantes e todos os casos são investigados", destacou a Polícia Civil, em nota enviada para A Gazeta.