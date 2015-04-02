Polêmica em Vitória: manifestação contra governo Dilma e festa da padroeira do Espírito Santo vão ocorrer no mesmo dia

Um novo protesto contra a presidente Dilma Rousseff (PT) está marcado para o próximo dia 12 em várias cidades do país. No Espírito Santo, uma peculiaridade marca a data agendada para o protesto. Neste dia, acontece a Romaria das Mulheres, que faz parte da programação da Festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. O evento é considerado a terceira maior manifestação religiosa do país.

De acordo com os organizadores do protesto, cerca de 200 mil pessoas são esperadas na Praça do Papa, uma grande área de eventos localizada na capital, a partir das 15h. Já os organizadores da Romaria das Mulheres, estimam que mais de 100 mil pessoas façam o percurso de três quilômetros e acompanhem uma missa nas proximidades do Convento da Penha, em Vila Velha. A Romaria deve começar por volta das 14h. Apenas uma faixa de mar da Baía de Vitória separa os locais de concentração dos romeiros e dos manifestantes.A realização de dois grandes eventos na Região Metropolitana de Vitória no mesmo horário preocupa a Arquidiocese de Vitória. O arcebispo da capital, Dom Luiz Mancilha Vilela, divulgou nota pública pedindo que os fiéis não façam manifestações de ordem política durante os eventos ligados à programação da Festa da Penha 2015.O defensor público Carlos Eduardo Rios do Amaral chegou a recomentar que a Prefeitura de Vitória não autorizasse a realização do protesto no dia 12. Entretanto, o Executivo Municipal informou que o artigo 5º da Constituição Federal diz que é livre a manifestação de pensamento e que todos podem se reunir pacificamente em locais abertos ao público. Uma das organizadoras do evento em Vitória, Juliana Pavam, afirma que a manifestação que pede o impeachment ou a renúncia da presidente Dilma está mantida e que os eventos religiosos não vão atrapalhar o protesto intitulado “Fora Dilma”.