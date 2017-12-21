Poeta que morou nas ruas lança livro de poesia em Vitória

Roberto dos Reis, que morou na rua, lança livro em Vitória Crédito: Caíque Verli | CBN

Transformando os desafios e o preconceito vividos em poesia, o poeta Roberto Reis, que morou em situação de rua por vários anos, lançou nesta quinta-feira (21) um livro com uma coletânea de textos, contando sua experiência.

É o primeiro livro lançado por ele, que sempre sonhou em ser escritor. O lançamento da obra "Meu Grito" aconteceu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop).

Hoje, ele tem 48 anos, trabalha também como tatuador e dorme em um albergue mantido pela Prefeitura há 4 anos. A primeira vez que ele saiu de casa foi aos 15 anos, após uma briga com uma irmã.

"Quando eu tinha dinheiro que dava para me manter, eu dormia no hotel. Quando eu não tinha, dormia em marquises, calçadas e em carros abandonados", lembra.

Através da arte, Roberto relata no livro a sua luta contra a dependência química e um pouco do preconceito que viu e viveu na rua, como ser impedido de entrar nos estabelecimentos.

"Você às vezes chegar em determinado estabelecimento e, por estar de sandália, você não poder entrar nesse estabelecimento: transformei esse período em experiência. Procurava observar, não acreditando em ninguém, mas ao mesmo tempo dando credibilidade a todos", explica.

O poeta tem três filhos, que não moram com ele, mas que mantêm contato com o pai por telefone. O pai do escritor já faleceu; já a mãe de Roberto mora atualmente em Vila Velha. Ele contou que não volta para a casa da mãe por desentendimentos na família. Com o seu trabalho como escritor e tatuador, quer realizar o sonho de comprar a casa que morava quando era criança e que a mãe teve que vender por dificuldades financeiras.

"Sonho em conseguir arrecadar dinheiro para comprar a casa que minha mãe vendeu, que era do meu pai, para quem sabe voltar a viver com ela e com minha família toda como era no passado", se emociona.