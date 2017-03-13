Além do pó preto que já costuma tomar conta das casas dos moradores de Vitória, quem reside em Jardim Camburi convive com outro problema: a poeira vermelha proveniente das obras de ampliação do Aeroporto Eurico Salles. Em 2016, a Infraero foi multada três vezes por conta dos transtornos causados à região. A última multa aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente da Capital (Semmam) teve o valor de R$ 531 mil.

Your browser does not support the audio element. Poeira da obra do aeroporto continua incomodando e leva multa de meio milhão

O funcionário público, Carlos Aristides dos Santos, morador do bairro Aeroporto, conta que com o ritmo acelerado das obras, a família teve que sair de casa em diversos momentos devido aos problemas de saúde que foram ocasionados pela poeira.

“A gente sabe da importância da obra para o desenvolvimento do Espírito Santo, mas não podemos ficar doente por causa disso. Nossa qualidade do ar, que já não é boa, piorou bastante. A gente não consegue passar um final de semana em paz, não conseguimos colocar roupa no varal porque a poeira suja tudo, fazer almoço é um problema com tanto pó e se fechar as portas ainda tem o problema do calor”, reclamou.

Infraero

Sobre as ações para minimizar os impactos gerados pela obra de construção do novo terminal aéreo, a Infraero informou que, junto com o consórcio responsável pelos serviços, vem intensificando algumas medidas em cumprimento às determinações dos órgãos ambientais. Desta forma, cabe esclarecer que diariamente é borrifado algo relativo a 20 caminhões-pipa nas áreas em obras. Essa água é obtida de líquido excedente nos canais de drenagem do sítio aeroportuário.

Entrega da obra

A expectativa é que as obras do aeroporto sejam entregues dentro do prazo previsto, em 26 de setembro deste ano. Mas tudo indica que ainda não será neste ano que a população e usuários de outros Estados vão contar com a nova infraestrutura.