Poeira da lama preocupa moradores atingidos pela tragédia em Mariana

No próximo domingo (05), a tragédia do Rio Doce completará dois anos. O acidente na barragem de Fundão, em Mariana, que pertence a mineradora Samarco, foi responsável pelo despejo de milhões de litros de rejeitos de minério, gerando uma lama que varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e devastou o Rio Doce, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O acidente é considerado a maior tragédia ambiental da história do país.

Passados 2 anos, a reportagem da CBN Vitória foi novamente atrás de fatos, personagens e histórias que ajudam a entender os impactos desse acidente na vida de milhares de pessoas.

Nesta série de três reportagens especiais, a primeira parte é dedicada as questões ambientais. O repórter Caíque Verli relata que após a lama, as comunidades devastadas correm um outro risco ambiental e de saúde: a chegada da poeira da lama.