 debug-template
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ESPECIAL - DOIS ANOS DE LAMA

Poeira da lama preocupa moradores atingidos pela tragédia em Mariana

No próximo dia 05 de novembro, serão completados 2 anos da tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais

Caique Verli

Repórter

Rádio CBN Vitória

Publicado em 30 de Outubro de 2017 às 09:23

Publicado em

30 out 2017 às 09:23
No próximo domingo (05), a tragédia do Rio Doce completará dois anos. O acidente na barragem de Fundão, em Mariana, que pertence a mineradora Samarco, foi responsável pelo despejo de milhões de litros de rejeitos de minério, gerando uma lama que varreu do mapa o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e devastou o Rio Doce, pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
O acidente é considerado a maior tragédia ambiental da história do país.
Passados 2 anos, a reportagem da CBN Vitória foi novamente atrás de fatos, personagens e histórias que ajudam a entender os impactos desse acidente na vida de milhares de pessoas.
Nesta série de três reportagens especiais, a primeira parte é dedicada as questões ambientais. O repórter Caíque Verli relata que após a lama, as comunidades devastadas correm um outro risco ambiental e de saúde: a chegada da poeira da lama.
ESPECIAL 1 - DOIS ANOS TRAGÉDIA LAMA - CAÍQUE VERLI - 9.58s - 30-10-17
 

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados