O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, afirmou que a reunião com a presidente Dilma Rousseff poderia ter sido muito melhor se a discussão sobre a crise econômica tivesse sido mais aprofundada. Ele deu a declaração em entrevista ao jornalista Milton Jung, âncora do Jornal da CBN, nesta sexta-feira (31). A reunião foi realizada na tarde do dia anterior. Hartung disse que, em razão da crise econômica, não existe ambiente para fechar nenhum pacto com o Governo Federal.

“Se você olhar pelo aspecto geral, é um encontro positivo. Você pode até perguntar: mas poderia ter acontecido muito antes? É verdade. É da tradição brasileira que os presidentes da república se reúnam com governadores de tempo em tempo em uma pauta federativa. Se tem um aspecto positivo em relação à reunião: quando analisamos a reunião como um todo, tem esse aspecto positivo, mas ela poderia ser muito melhor, aprofundar mais à realidade que nós estamos vivendo no país”, disse Hartung.

Your browser does not support the audio element. Poderia ter acontecido muito antes, diz Hartung sobre encontro com Dilma

A reunião foi no Palácio do Planalto, em Brasília, e contou com a presença de todos os governadores do país. Além disso, Hartung também participou de uma outra reunião com a presença de governadores da oposição. Ele afirmou que, por parte dos governadores, haverá um trabalho de diálogo para que as despesas que não sejam suportáveis sejam evitadas.

Ouça a análise de Vitor Vogas, no CBN e a Política:'Tentativa de demonstrar força política não convenceu', afirma comentarista

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - Vitor Vogas - 31-07-15

Hartung também disse que é preciso buscar avanços na questão de unificação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), projeto que deve entrar em pauta no Congresso após o recesso parlamentar.

“A gente tem que ser muito claro. Tem avanços. O ministro Joaquim Levy tem trabalhado com muita habilidade esse tema, mas tem uma pendência grave que são os dois fundos. Os recursos para financiar esses fundos ainda não é uma coisa sólida, firme, que dê segurança do processo. Repatriar dinheiro é uma baita interrogação, você não sabe o volume de recursos que serão repatriados”, explicou.