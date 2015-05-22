'Pocar', 'chapoca', 'gastura' e outros termos compõem o 'capixabês' há 480 anos

Sinto “gastura” quando alguém “poca” um balão daqueles bem “chapoca” perto de mim. Vou “saltar do ônibus” no próximo ponto. O mar está tão bonito que decidi “cair na água”. Se você não mora no Espírito Santo deve ter achado essas frases um tanto estranhas. Mas para os capixabas termos como “pocar”, “iá”, “num tem?”, “cavucar” e “gastura” fazem parte do vocabulário e são utilizadas no dia a dia dos capixabas.De acordo com o jornalista e escritor Adilson Vilaça, muitas dessas palavras, que só existem no Espírito Santo, chegaram ao Estado junto com os portugueses que desembarcaram em Vila Velha há 480 anos. Já algumas têm origem indígena, como é o caso da palavra taruíra, que nos outros estados é lagartixa.

Your browser does not support the audio element. Pocar, chapoca, gastura e outros termos que compõem o capixabês há 480 anos

Quem nunca disse que algo estava “pocando”? Esse verbete chegou até os capixabas por meio dos portugueses, entretanto, a palavra original é “espocar”, que significa estourar o canhão ou um tiro sair de uma arma de fogo. No Estado, a palavra foi reduzida e ganhou um novo significado.

“Nós pegamos esse termo no Espírito Santo e fizemos uma corruptela, tiramos um pedaço dele. Ao invés de falar espocar, que é o termo dicionarizado, nó falamos pocar, com significado de estourar, estrondar”, disse à Rádio CBN Vitória.

Com o passar dos anos, novas palavras e frases foram se tornando tipicamente capixaba. Em outros Estados se alguém diz que “vai para o rock”, é porque realmente ele vai para um show de rock. Mas para o capixaba, “ir para o rock” é ir para qualquer show ou festa. E só quem é do Espírito Santo que “pega o ônibus”, nos demais locais a pessoa “entra no ônibus”.

Segundo Vilaça, essas frases foram criadas em sua maioria por jovens e foram incorporadas a nossa cultura. “Você pode estar indo para o samba, mas a pessoa diz que está indo para o rock. Na escola de samba não vai estar tocando Pink Floyd, vai estar tocando uma bateria. A frase ficou como uma terminologia criada pela juventude local e permanece”, disse.

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