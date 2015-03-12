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VILA VELHA

Pó preto se manifesta em arte na Barra do Jucu

Há 18 anos, pintor manifesta incidência da poluição na Grande Vitória em obras de arte

Publicado em 11 de Março de 2015 às 23:31

Publicado em 

11 mar 2015 às 23:31
O pó preto, que incomoda a população da Grande Vitória, mais uma vez será utilizado para produzir telas artísticas em forma de protesto. Essa é a arte do pintor Kleber Galvêas, da Barra do Jucu, em Vila Velha. Há 18 anos ele faz a experiência de colocar uma tela branca em cima da mesa da varanda de seu ateliê por 50 dias.
Distante dos centros mais urbanos da Região Metropolitana e à beira-mar a poeira é suficiente para que Galvêas obtenha desenhos na tela. A experiência vai começar na terça-feira (17) da semana que vem.
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“Nós começamos esse projeto em 1997, no último ano em que a Vale era uma empresa estatal. Sendo ela privatizada, nós acreditávamos que o governo ia agir e não ia ter mais poluição. A nossa ideia foi de fazer um registro da poluição a que a população, principalmente da Grande Vitória, era submetida. Em 1998, já não pensávamos mais em fazer o projeto, mas percebemos que o pó aumentou significativamente”, informou à Rádio CBN Vitória.
Por conta disso, todo ano, desde então, o artista Kleber Galvêas deixa uma tela na varanda da residência dele sempre de 17 de março a 6 de maio e realiza o projeto, batizado como 'A Vale, a vaca e a pena'.
“É um tema que merece muita atenção não só do governo, mas principalmente da empresa. Essa provocação artística é para fazê-los refletir sobre o problema que estão causando a toda nossa população. A ideia é essa, criticar para melhorar”, disse.Todas as telas dos anos anteriores podem ser vistas na galeria de Galvêas, que fica na Rua Antenor Pinto Carneiro, na Barra do Jucu, em Vila Velha. A Vale, por sua vez, respondeu em nota que todo o seu sistema produtivo no Complexo de Tubarão, desde a chegada do minério até o embarque nos navios, é equipado com as mais modernas tecnologias de controle ambiental.
A empresa informou ainda que  estudos já realizados constataram que, à medida que se afasta da Ponta de Tubarão, a contribuição industrial diminui. Por isso, na versão da Vale, novos estudos são importantes para avaliar tecnicamente essas situações. Por fim, a empresa  declarou que respeita o direito de livre manifestação artística.

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