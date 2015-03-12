Pó preto se manifesta em arte na Barra do Jucu

O pó preto, que incomoda a população da Grande Vitória, mais uma vez será utilizado para produzir telas artísticas em forma de protesto. Essa é a arte do pintor Kleber Galvêas, da Barra do Jucu, em Vila Velha. Há 18 anos ele faz a experiência de colocar uma tela branca em cima da mesa da varanda de seu ateliê por 50 dias.

Distante dos centros mais urbanos da Região Metropolitana e à beira-mar a poeira é suficiente para que Galvêas obtenha desenhos na tela. A experiência vai começar na terça-feira (17) da semana que vem.

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“Nós começamos esse projeto em 1997, no último ano em que a Vale era uma empresa estatal. Sendo ela privatizada, nós acreditávamos que o governo ia agir e não ia ter mais poluição. A nossa ideia foi de fazer um registro da poluição a que a população, principalmente da Grande Vitória, era submetida. Em 1998, já não pensávamos mais em fazer o projeto, mas percebemos que o pó aumentou significativamente”, informou à Rádio CBN Vitória.

Por conta disso, todo ano, desde então, o artista Kleber Galvêas deixa uma tela na varanda da residência dele sempre de 17 de março a 6 de maio e realiza o projeto, batizado como 'A Vale, a vaca e a pena'.

“É um tema que merece muita atenção não só do governo, mas principalmente da empresa. Essa provocação artística é para fazê-los refletir sobre o problema que estão causando a toda nossa população. A ideia é essa, criticar para melhorar”, disse.Todas as telas dos anos anteriores podem ser vistas na galeria de Galvêas, que fica na Rua Antenor Pinto Carneiro, na Barra do Jucu, em Vila Velha. A Vale, por sua vez, respondeu em nota que todo o seu sistema produtivo no Complexo de Tubarão, desde a chegada do minério até o embarque nos navios, é equipado com as mais modernas tecnologias de controle ambiental.