Pó preto: Moradores contestam queda nos indicadores de poluição do ar

Moradores de Vitória contestam queda nos indicadores de poluição do ar Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O pó preto emitido diariamente por grandes indústrias é uma dor de cabeça para muitos moradores da Grande Vitória. E o que tem incomodado algumas organizações que protestam contra o problema são os indicadores de poluição do ar emitidos ao longo do ano passado.

De acordo com as análises divulgadas pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), a emissão de poluentes diminuiu em 10 pontos de análise espalhados pela Grande Vitória. No entanto, moradores da região e analistas contestam se essa emissão de pó preto realmente foi reduzida.

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Nos meses de dezembro de 2009 a 2015, a quantidade de gramas de poluentes emitidos por metros quadrados oscilou entre 10,9 e 6,3 gramas. A quantidade de dezembro do ano passado foi bem abaixo da média histórica, caindo para 3,8 gramas de poeira por metro quadrado.

Na avaliação de Eraylton Moreschi Júnior, membro do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), a redução nos índices do Iema não condiz com a quantidade de pó preto que aparece em sua casa. Por conta disso, membros do Consema protocolaram ofícios no Iema pedindo esclarecimentos sobre os dados.

"Em dezembro foi terrível a poluição por pó preto na Ilha do Boi, mas o Iema mostrou um resultado de 1,9 gramas no mês de dezembro, 83% menor que a média histórica de todos os meses de dezembro. É um número que não tem sustentação", avaliou Moreschi.

As comparações dos números divulgados pelo Iema foram feitas por uma empresa de serviços ambientais de Vitória, que pertence ao empresário Israel Pestasne. Na avaliação de Israel, a grande diferença dos dados coletados entre alguns meses podem indicar possíveis erros no método de pesquisa adotado.

Em nota, o Iema informou que terceiriza os serviços de coleta e análise laboratorial desde 2013, e até então não foi constatado nenhuma falha nos procedimentos adotados pela empresa contratada.

A ArcelorMittal Tubarão afirmou que suas unidades industriais são dotadas de equipamentos modernos e eficazes de controle ambiental. Também possui um extenso cinturão verde com mais de 2,6 milhões de árvores e arbustos,eque tem como função principal ser uma barreira natural no entorno da usina.