Pó preto: Assembleia vai investigar mineradoras em CPI

“A CPI tem poder de polícia, poder investigativo. A gente vai convocar as empresas poluidoras, em vez de só convidá-las. A nossa Região Metropolitana é linda, e nós estamos vivendo e vivenciando essa poluição já há vários anos. A gente quer dar uma resposta à sociedade de maneira adequada, para que essas empresas poluidoras tomem providências em relação ao nosso meio ambiente e à população”, afirmou à Rádio CBN Vitória.Os quatro deputados que não assinaram o requerimento foram Theodorico Ferraço (DEM), por ser presidente da Casa, Luzia Toledo (PMDB), Cacau Lorenzoni (PP) e Marcos Mansur (PSDB). O deputado Gilsinho Lopes (PR) também tentou abrir a CPI do Pó Preto. Ele chegou a recolher assinaturas na semana passada, conseguiu dez nomes, mas em seguida dois deputados desistiram. É necessário o apoio de pelo menos um terço do parlamento para que uma CPI seja instaurada. Na Legislatura passada, Gilsinho também buscou apoio para iniciar a investigação, só que também não conseguiu número suficiente.Durante o mês de janeiro, ambientalistas e moradores da Grande Vitória realizaram protestos contra o pó preto todos os domingos na Praia de Camburi. Nesta segunda, eles entregaram amostras do pó preto recolhido na Grande Vitória aos deputados e um documento pedindo providências ao presidente Theodorico Ferraço.Eraylton Moreschi Junior, que é representante da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, afirmou que espera que os interesses políticos dos deputados com as empresas, que financiam algumas campanhas, não interfiram nos trabalhos da CPI.“A criação da CPI nós acreditamos que tenha sido uma grande vitória do nosso grupo. A pressão popular que se juntou ao nosso grupo nesses quatro últimos finais de semana para protestar sobre os números absurdos de pó preto que está chegando nas nossas casas. Vamos trabalhar em conjunto, e fazendo o acompanhamento geral dos trabalhos da CPI para ver, e que ao final a gente não fique desapontado”, declarou.A Assembleia já realizou uma CPI do Pó Preto em 1993. Naquela época, como resultado da investigação, o Ministério Público pediu que as empresas fizessem um Termo de Compromisso Ambiental. Os trabalhos da CPI do Pó Preto começam assim que ela for publicada, o que deve ocorrer nesta terça (10) ou quarta-feira (11). Ela terá cinco membros, mas todos os deputados podem participar das investigações, e precisam concluir os trabalhos em três meses, prorrogáveis pelo mesmo período. Rafael Favatto, autor do pedido de abertura da CPI, deseja ser o presidente ou o relator da Comissão.