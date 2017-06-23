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PMV faz ligação de mais 20 imóveis públicos à rede de esgoto da Cesan

Dos 41 prédios públicos que não estavam ligados à rede coletora, 20 não podem ser ligados ainda por falta de rede ou ausência de ponto de interligação. Outros 20 imóveis foram ligados e ainda resta um banheiro, localizado no Horto de Maruípe que será ligado nos próximos dias

Publicado em 23 de Junho de 2017 às 20:21

Publicado em 

23 jun 2017 às 20:21
Há cerca de um mês, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou uma lista de imóveis da prefeitura de Vitória que não estavam ligados à rede de esgoto. A prefeitura contestou os números, mas se comprometeu a realizar a ligação dos prédios públicos à rede em 30 dias. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, ainda resta apenas um imóvel sem ligação.
Zouain explicou ainda que, dos 41 prédios públicos que a Cesan alegou que não estavam ligados à rede coletora, 20 não podem ser ligados ainda por motivos como falta de rede ou ausência de ponto de interligação. Ainda segundo o secretário, outros 20 imóveis foram ligados e ainda resta um banheiro localizado no Horto de Maruípe que será ligado nos próximos dias porque uma obra precisa ser realizada pela prefeitura antes dessa ligação.
O secretário afirma que os imóveis públicos do município que não estão ligados à rede coletora, incluindo esse banheiro do Horto de Maruípe, não despejam esgoto na rede pluvial. O resíduo é direcionado para fossas filtro e depois é recolhido por um caminhão e levado para a estação de tratamento.
Por outro lado, há cerca de um mês, a prefeitura também pediu explicações à Cesan sobre 62 pontos de lançamento de esgoto na rede pluvial de Vitória. Segundo Luiz Emanuel Zouain, a empresa respondeu ao questionamento na última quarta-feira (21).
“Há cerca de 500 a 600 páginas de laudo que estão em um CD que a nossa equipe está avaliando, fazendo uma análise para concluir se se justificam as respostas que estão nos dando”, disse.
No último fim de semana, a Cesan foi procurada para comentar a questão relacionada aos imóveis públicos de Vitória. Por meio de nota, a companhia informou que mantém diálogo permanente com a prefeitura para tratar do plano de saneamento no município. A nota acrescenta que as conversas com a administração municipal continuam para que, de forma conjunta, as ligações pendentes sejam realizadas e o tratamento de esgoto avance.

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