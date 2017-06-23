PMV faz ligação de mais 20 imóveis públicos à rede de esgoto da Cesan

Há cerca de um mês, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) divulgou uma lista de imóveis da prefeitura de Vitória que não estavam ligados à rede de esgoto. A prefeitura contestou os números, mas se comprometeu a realizar a ligação dos prédios públicos à rede em 30 dias. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, ainda resta apenas um imóvel sem ligação.

Zouain explicou ainda que, dos 41 prédios públicos que a Cesan alegou que não estavam ligados à rede coletora, 20 não podem ser ligados ainda por motivos como falta de rede ou ausência de ponto de interligação. Ainda segundo o secretário, outros 20 imóveis foram ligados e ainda resta um banheiro localizado no Horto de Maruípe que será ligado nos próximos dias porque uma obra precisa ser realizada pela prefeitura antes dessa ligação.

O secretário afirma que os imóveis públicos do município que não estão ligados à rede coletora, incluindo esse banheiro do Horto de Maruípe, não despejam esgoto na rede pluvial. O resíduo é direcionado para fossas filtro e depois é recolhido por um caminhão e levado para a estação de tratamento.

Por outro lado, há cerca de um mês, a prefeitura também pediu explicações à Cesan sobre 62 pontos de lançamento de esgoto na rede pluvial de Vitória. Segundo Luiz Emanuel Zouain, a empresa respondeu ao questionamento na última quarta-feira (21).

“Há cerca de 500 a 600 páginas de laudo que estão em um CD que a nossa equipe está avaliando, fazendo uma análise para concluir se se justificam as respostas que estão nos dando”, disse.