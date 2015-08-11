PMs em formação reforçam segurança em áreas comerciais e praias

Um total de 662 alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar começaram nesta segunda-feira (10) o Estágio Operacional Supervisionado na Grande Vitória. Os novos soldados se preparam para atuar nas operações Natal e Verão, que acontecem no final do ano. Os futuros militares estão na fase final da formação policial.

Durante cerca de 30 dias, que totalizam 80 horas de estágio, eles realizam policiamento a pé, em grupos e com a supervisão de um sargento graduado, que acompanha e orienta os novos policiais. Os alunos estão distribuídos nas áreas comerciais e regiões de praias nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Eles também vão atuar no Batalhão de Polícia de Trânsito.

Por ainda estarem em fase de formação, a tenente Rebeca Rosa explica que esses alunos soldados não trabalham armados. Nas ruas, quatro alunos acompanham um policial graduado armado.

“Ele (aluno soldado) não trabalha armado e por estar iniciando agora, ele trabalha sempre sob a supervisão de um oficial e de um graduado, tanto da unidade escola, quanto da unidade onde ele está estagiando”, contou à Rádio CBN Vitória.