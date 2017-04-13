Quartel de Maruípe: discussão da escala de trabalho também esteve em pauta durante a paralisação da PM Crédito: Guilherme Ferrari

Os policiais militares do Espírito Santo ainda estão discutindo melhorias de trabalho com o Governo do Estado. Entre as propostas está a limitação de 40 horas semanais para o trabalho dos praças, que hoje não têm uma escala definida. A proposta é elaborada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo e também vale para os Bombeiros.

Segundo o presidente da entidade, Sargento Renato Martins, não existe hoje uma regulamentação da escala de trabalho e muitos passam do horário sem receber a mais por isso. A única meta semanal é para as escalas especiais. Quando um militar trabalha 40 horas ou mais por semana tem direito a tirar até 3 escalas especiais de 6 horas e recebem a mais por elas.

Your browser does not support the audio element. PMs do Estado propõem escala de trabalho de 40 horas por semana

De acordo com o sargento, é necessário a regulamentação para evitar desigualdades no trabalho dos militares capixabas. “Um militar trabalhou 46 horas. Ele pode tirar escala especial? Pode. Um trabalhou 40, pode? Também. Só que se ele tirar uma escala especial de 6 horas ele vai trabalhar a mesma coisa que o que trabalhou 46 e não recebeu a mais por isso. O formato gera essas desigualdades e insegurança jurídica”, explica.

Horas extras

Nas reuniões entre os policiais e a Associação foi colocada também a possibilidade de pagamento de horas extras, em caso da carga horária semanal ultrapassar 40 horas. Os militares esperam que o Governo aceite e envie um projeto de lei à Assembleia Legislativa e outros pontos específicos sejam regulamentados por meio de decreto.

A proposta é um ponto discutido desde o início da paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo e alvo de vários protestos de policiais. Há uma comissão especial com mediação do Ministério Público Estadual com o Governo do Estado e as Associações de Militares para debater as demandas dos policiais. A próxima reunião acontece no dia 27 de abril e as ideias serão levadas à mesa.