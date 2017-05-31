A Associação de Cabos e Soldados (ACS) vai apurar se a Junta Militar de Saúde do Hospital da Polícia Militar (HPM) estaria obrigando os policiais militares que estão de atestado médico por problemas psicológicos voltarem ao serviço antes do término do atestado. Na tarde desta quarta-feira (31), a ACS teve acesso a um vídeo que mostrava um PM tendo um surto dentro do HPM.

Your browser does not support the audio element. PMs com atestado médico reclamam de perícia feita pela Junta do HPM

De acordo com o advogado da ACS, Valdenir Júnior, muitos militares procuraram a associação para relatar que médicos do HPM anteciparam a perícia dos militares para os obrigarem a voltar para as ruas ou para os batalhões.

“Assim que cheguei, tomei conhecimento de que alguns militares se queixavam que no momento da perícia pela junta médica eles foram ameaçados. Os médicos teriam dito que eles estavam bem de saúde, que poderiam retornar ao trabalho. Teve relato até de que eles poderiam ir presos caso não retornassem ao serviço”, explicou.

O advogado da ACS também disse que vai apurar a informação de que a Junta de Saúde estaria incompleta, com apenas dois médicos e que não há psiquiatra na unidade. “A notícia que tenho é que desde janeiro do ano passado eles estão sem o médico psiquiatra. Inclusive, os processos disciplinares, que exigem a composição de um médico psiquiatra, não estão sendo feitos desde janeiro do ano passado”, afirmou.

Por nota, a Polícia Militar informou que o chefe da seção administrativa do HPM, tenente-coronel Abreu, disse que não tem conhecimento sobre maus-tratos de policiais militares durante atendimento pela Junta Militar de Saúde.