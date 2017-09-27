PM vai investigar foto de bandidos apontando arma para viatura

A Polícia Militar vai investigar se a foto que circulou nas redes nesta quarta-feira (27), que mostra dois bandidos apontando armas para uma viatura da PM é verdadeira ou montagem. Não é possível identificar onde a foto foi tirada, nem a data, porém, para PM, a imagem representa uma afronta à categoria.

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De acordo com o diretor adjunto de Comunicação Social da Polícia Militar, tenente coronel Marcelo Muniz, os militares que estão nas ruas todos os dias estão expostos ao perigo, porém, ele destaca que isso não intimida a corporação. "A polícia não tem medo de bandido, de criminoso. O policial está todos os dias nas ruas enfrentando criminosos, doando sua vida, seu esforço, sua força de trabalho para atender a população da melhor forma possível”, disse.

O comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, destacou que a foto representa a revolta que os bandidos têm contra a polícia, por causa do trabalho preventivo que vem sendo feito em todo Estado. Ele diz que, se a imagem for verdadeira, ela foi tirada de forma que os policiais não visualizassem a ação. “Se aquela foto é verdadeira, certamente era um veículo com insulfilme, a foto foi tirada quando o trânsito estava engarrafado, eles tinham um ponto de visão da viatura que os policiais não tinham dele”, contou.

Ramalho também afirmou que desde o início do ano várias ações foram reforçadas para dar mais segurança à população. Uma delas é o cerco tático, onde uma viatura fica parada, com o giroflex ligado e um policial do lado de fora da viatura. Não são feitas abordagens, mas coronel Ramalho destaca que a presença da polícia inibe a ação de criminosos. “A Polícia Militar serve naquele momento como um referencial para a pessoa de bem e ao mesmo tempo serve como uma ameaça para o infrator”, disse.