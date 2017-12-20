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DE NORTE A SUL

PM vai fazer blitzes surpresa em shows e praias durante o verão

Programação de segurança durante o verão vai acontecer entre os dias 26 de dezembro e 18 de fevereiro

Publicado em 20 de Dezembro de 2017 às 13:38

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

20 dez 2017 às 13:38
As saídas de shows, praias e grandes eventos realizados durante o verão estão na mira dos agentes da segurança pública do Espírito Santo. Blitze surpresas serão realizadas e um dos principais objetivos da fiscalização será combater os motoristas que insistem em dirigir depois de consumir bebidas alcoólicas. Litorais movimentados de Norte a Sul do Estado vão receber a fiscalização sem aviso prévio, para que os possíveis infratores sejam pegos de surpresa.
Polícia vai intensificar blitze na saída de praias para flagrar motoristas embriagados Crédito:
O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, explicou parte das ações conjuntas da Polícia Militar com o Detran para combater a embriaguez ao volante no verão capixaba.
“Estamos trabalhando junto com o Detran para operações integrada, inclusive de prevenção. Infelizmente, nessa época do ano, nas grandes festas e eventos, aumenta o consumo de álcool e os acidentes acontecem. Vamos trabalhar com ações de fiscalização, com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar”, explicou o secretário de segurança.
Além das blitzes, as regiões que mais recebem turistas no verão vão receber um reforço de 1.820 policiais por dia, entre os dias 26 de janeiro e 18 de fevereiro. No réveillon e no carnaval o reforço será ampliado para 2.300 militares. O efetivo estará distribuído entre patrulhamento a pé, de bicicleta, a cavalo, motos e viaturas.
O número de policiais será dividido de acordo com a demanda de turistas e o tamanho do município. Serão 1.200 PMs na Grande Vitória, 260 em Guarapari, 300 no Litoral Norte e outros 281 no Sul do Estado.
Boa parte dos policiais que vão fazer parte desse reforço virá de regiões do interior do Estado e também de áreas administrativas. O Governo do Estado planeja um gasto de R$ 4 milhões com diárias para atender a essa necessidade. 
Segundo o Comandante-Geral da PM, Coronel Nylton Rodrigues, as cidades que vão ceder policiais para esse reforço no litoral não serão prejudicadas.
"Todas as cidades que não recebem esse número de pessoas no verão contribuem com poucos policiais. Esse pouco não faz diferença no patrulhamento daquela cidade. São 76 municípios, cada um contribui com pouco, então nem vão sentir essa diferença", disse o comandante da PM.  
Além das ações da Polícia Militar, o plano integrado de ação para o verão de 2018 também conta com o auxílio da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e as guardas municipais de alguns municípios.
CAMPANHA EDUCATIVA
Durante o verão o Detran também vai realizar ações de prevenção e conscientização nas saídas de shows e perto das praias capixabas. O órgão anunciou que 25 ações já estão agendas em Guarapari, Barra do Sahy (Aracruz), Praia Grande (Fundão), Jacaraípe (Serra) e Pontal de Ipiranga (Linhares). Tais ações também podem ser realizadas em conjuntos com as blitzes da PM.
 

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