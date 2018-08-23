Entrada do Quartel da PM, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Em meio aos tantos casos recentes de violência no Espírito Santo, o secretário estadual de segurança, Nylton Rodrigues, anunciou que a Polícia Militar terá um novo Centro de Inteligência e Correção, para aprimorar os serviços de investigação e para monitorar criminosos. O valor previsto para o investimento no novo prédio do Centro de Inteligência é de R$ 14 milhões. O prédio ficará no bairro Maruípe, em Vitória, próximo do Quartel da Polícia Militar. A previsão é para que a construção seja concluída em até dois anos, com o início das obras previsto para o começo de 2019.

Your browser does not support the audio element. PM vai construir Centro de Inteligência para monitorar criminosos

A construção do Centro de Inteligência faz parte de um pacote de investimentos para melhorar a estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado. O valor aproximado do conjunto de investimentos é de R$ 411 milhões.

Além das inovações no departamento de inteligência das polícias, também foram anunciadas a compra de novas viaturas, a reforma de delegacias e a aquisição de novos equipamentos, como armas e coletes. O secretário Nylton Rodrigues reforçou sobre a importância dos investimentos.

"O surgimento da violência depende do ambiente social, mas depende também da eficiência dos mecanismos de controle. O papel das policiais no enfrentamento à violência é ser eficiente. Esse investimento vem tornar as nossas policias mais eficientes ainda", avaliou o secretário de segurança.

Em relação à área de tecnologia e informação, 10 novos drones serão comprados para a Polícia Civil e nove para a Polícia Militar. Os equipamentos auxiliam os policiais em investigações e monitoramento de ações criminosas.

A frota de veículos das policias também será renovada. A promessa foi para a aquisição de quase 700 novos veículos para a Polícia Militar, entre radiopatrulhas, caminhonetes, um caminhão para posto móvel e bases móveis comunitárias. A Polícia Civil terá 292 novos veículos.

Também serão investidos mais de R$ 5 milhões em novos equipamentos, como coletes balísticos, novas espingardas calibre 12 e câmeras pessoais. As câmeras serão acopladas aos coletes dos policiais dos grupos de elite da PM e da Polícia Civil, para que as operações sejam filmadas.

Cerca de 43 milhões também serão investidos em melhorias para o Corpo de Bombeiros, com a construção do Centro de Gerenciamento de Desastre, em Vitória, que vai abrigar a Defesa Civil.

Os recursos para esses investimentos virão do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e também do governo estadual. O acordo com o BNDES está previsto para ser assinado no final de 2018 e liberação de R$ 205 milhões para os investimentos está prevista para acontecer no começo do ano que vem.

OS INVESTIMENTOS

MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS

- Construção do Centro de Inteligência e Correção (Em Vitória)

- Construção de um novo Batalhão da PM em Guarapari

- Nova sede para a 6ª Companhia da PM (Domingos Martins)

- Nova Sede para a Delegacia Regional de Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim (Polícia Civil)

- Reforma nas delegacias da PM de Castelo, Cariacica, Iúna e Vila Velha

ÁREA DE INTELIGÊNCIA

- Aquisição de novos equipamentos para monitoramento, análise criminal, estatística e georreferenciamento (Equipamentos não foram divulgados para que o sigilo seja mantido)

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- 19 novos drones (9 PM e 10 PC)

- 15 torres de radiocomunicação

- Novos consoles de despacho (Para melhorar a comunicação entre policiais e os operadores do Ciodes)

AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

- 370 novas rádio patrulhas para a PM

- 164 caminhonetes para patrulhamento tático, ambiental e rural da PM

- 60 veículos descaracterizado para inteligência da PM

- 01 caminhão para posto móvel de comando da PM

- 104 bases móveis comunitárias

VIATURAS POLICIA CIVIL

- 100 novas viaturas com cofre

- 160 novas viaturas descaracterizadas para investigação

- 20 caminhonetes com cofre

- 12 veículos para transporte de cadáveres

EQUIPAMENTOS POLICIAIS

- 2300 coletes balísticos para a PM e PC

- 300 coletes balísticos dissimulados

- 395 espingardas calibre 12

- 7 Equipamento antibombas (Traje de proteção)