Diferente da manifestação que saiu de Carapina, na Serra, nesta sexta-feira (30), o ato na Ilha do Príncipe contra as medidas do presidente Michel Temer (PMDB) começou com confronto entre Polícia Militar e integrantes do protesto. A manifestação, próximo da Rodoviária, começou por volta das 6 horas, com a concentração dos manifestantes, em seguida a PM alegou que algumas pessoas tentaram fechar o trânsito totalmente e lançou bombas de efeito moral.

Com isso, a manifestação seguiu caminhando até a Avenida Vitória, com acompanhamento do choque da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Durante vários momentos, a PM lançou bombas de gás lacrimogêneo contra eles, que não saíram da pista. O trânsito ficou totalmente bloqueado e quem saía de Cariacica e Vila Velha não conseguia passar até a Avenida Getúlio Vargas. O acesso à Beira Mar foi liberado posteriormente.

Your browser does not support the audio element. PM usa bombas de gás para dispersar protesto na região da Rodoviária

O presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado (CUT-ES), Jasseir Fernandes, disse que houve excesso por parte da Polícia Militar. “Tava esperando o carro de som chegar para fazer a orientação do grupo, aí jogaram um monte de bomba. Os policiais também são trabalhadores e vão ser prejudicados pelas reformas”, ressaltou.

A manifestação seguiu pela Avenida Vitória. Em um momento de mais nervosismo, uma repórter de uma emissora de TV foi agredida. O protesto seguiu em direção à Avenida Américo Buaiz, onde esperaram outro grupo que chegava de Carapina e da Ufes. O trânsito acabou bloqueado em frente à Assembleia Legislativa.

No meio do caminho, várias pessoas tiveram que esperar horas nos pontos, apesar dos rodoviários não aderirem à paralisação. “Saí umas 7h20 de casa, mas outras amigas minha que estavam aqui estavam reclamando e foram embora”, disse uma zeladora que estava esperando um ônibus. “Estou aqui há uma hora, não passou nada. Os primeiros ônibus são aqueles ali, mas não devo nem conseguir ir neles”, lamentou uma outra mulher.

O vigilante Valdomiro de Jesus, de 39 anos, saiu cedo de casa para não pegar trânsito de carro, mas foi surpreendido na Avenida César Hilal. “Tem uns 20 minutos que a gente está aí nessa lentidão. Tudo bem manifestar, mas atrapalha todo mundo. O pessoal indo a pé, descendo dos ônibus. Acho um absurdo”, opina.