PM terá aplicativo para multar motoristas e acelerar atendimento

Policiais militares do Espírito Santo poderão usar os aparelhos de celular para aplicar multas de trânsito Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Dentro de alguns meses os policiais militares do Espírito Santo poderão usar aparelhos de celular para aplicar multas de trânsito. A inovação acontece por conta da utilização de um aplicativo que está em fase de testes. O sistema foi batizado como Baon - uma abreviação de Batalhão Online.

O coronel Antônio Marcos de Souza Reis, comandante do Policiamento Ostensivo da Região Metropolitana de Vitória, afirmou que, além das infrações de trânsito, o aplicativo também será usado para informar as missões diárias de cada policial.

As missões variam da abordagem a ônibus, carros, motos, pessoas em situação suspeita, entre outras, de acordo com a demanda de cada bairro. Através do sistema de GPS de cada smartphone, o aplicativo vai traçar um mapa com a localização de todos os policiais em serviço.

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A expectativa é para que a PM comece usar o recurso para aplicar multas até o final deste ano. As funções referentes às outras missões do dia a dia já estão habilitadas. Todas as multas cadastradas serão enviadas diretamente para o sistema do Detran-ES. A aplicação de multas não será restrita aos militares do Batalhão de Trânsito. Todos os policiais que realizarem o curso de qualificação interna para autuar infrações de trânsito poderão aplicar as penalidades.

"Isso vai dinamizar o trabalho da Polícia Militar, vai economizar tempo e vai fazer com que os policiais tenham mais disponibilidade operacional e que haja uma gestão operacional mais eficiente no emprego dos nossos recursos", avaliou o Coronel Souza Reis.