PM preso com submetralhadora colocou arma à venda na internet por R$ 25 mil

Um segundo policial militar foi preso após a série de furtos de armas e arrombamentos em delegacias e quartéis no Espírito Santo. Cinco unidades policiais foram atacadas em menos de duas semanas e 18 armas foram levadas. O soldado Paulo Vitor Alves Jesus, 21 anos, foi preso ao tentar vender uma submetralhadora furtada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) no início desta semana. A polícia informou que ele já estava sendo investigado pelo arrombamento e furto de armas na Grande Vitória, ocorrido no 6º Batalhão da Polícia Militar, no município da Serra, no dia 31 de maio.Paulo Vitor entrou na corporação há um ano e trabalhava no 1º Batalhão, em Vitória. Ele foi preso ao seguir de carro, com a namorada, para o bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, para comercializar a submetralhadora. O armamento estava enrolado em uma sacola e posicionada no banco traseiro do veículo. A polícia chegou ao PM por meio de denúncias. A submetralhadora estava sendo anunciada na internet pelo valor de R$ 25 mil.

Your browser does not support the audio element. PM preso com submetralhadora colocou a arma à venda na internet por R$ 25 mil

Dois possíveis receptadores da arma, um estagiário, 22 anos, e um eletricista, 21 anos, foram detidos e levados para a Delegacia Patrimonial, responsável pelas investigações. Eles ainda serão ouvidos pela polícia. A namorada de Paulo Victor prestou depoimento e foi liberada.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, o envolvimento do soldado da PM com as cinco pessoas presas na última terça-feira (9) suspeitas de furtaram a delegacia ainda está sendo apurado. Um deles é Sávio Ricardo Falcão dos Santos, 18 anos, apontado pelos policiais como chefe do tráfico de drogas no Morro do Cruzamento, em Vitória.

"A Polícia Civil, através da Delegacia Patrimonial, está levantando todas as informações para verificar se houve participação direta desse policial no evento. O simples fato de estar com a arma já revela que ele já sabia do ocorrido e estava se dispondo do produto desviado para, muito provavelmente, alimentar o mercado do crime", explicou.

Em depoimento, o soldado afirmou ter sido obrigado por traficantes a cometer o crime, segundo o Corregador-geral da PM, Ilton Borges. "O policial apresentou a versão de que teria sido forçado por traficantes a agir da maneira que agiu. São informações que não tem nenhum dado concreto. Mas com certeza a investigação realizada pela delegacia patrimonial e no curso do processo administrativo que ele vai responder, essas questões serão esclarecidas", disse.