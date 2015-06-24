PM não detalha como gasta diárias: R$ 1,6 milhão foram repassados a três oficiais

VINÍCIUS VALFRÉA GazetaO cidadão que acessa o Portal da Transparência do governo do Estado atrás dos gastos com diárias descobre que foi pago a policiais militares, de janeiro a ontem, R$ 1.710.219,39. No entanto, ele não consegue saber quem ou quantos foram os favorecidos, o dia exato do pagamento, nem para qual cidade foi a viagem que ensejou a liberação das ajudas de custos. De acordo com o Portal da Transparência do governo, apenas três oficiais da PM concentraram, nos primeiros seis meses do ano, o recebimento de mais de R$ 1,6 milhão em diárias (96% do total pago pela corporação): R$ 559.182,24 ao major Sebastião Biato; R$ 564.806,26 para o major Max Alvarenga; e R$ 521.914,22 ao capitão Fabrício Dutra. Além desses, o capitão Fabrício Martins recebeu R$ 40.202,14 e o major Jefferson Moraes, R$ 14.956,52. O valor sobre o qual paira a opacidade - por não ser possível que o cidadão acompanhe e fiscalize a destinação dele - correspondente a 36% dos R$ 4.680.389,08 gastos por todo o governo com diárias neste primeiro semestre. Servidores de todas as outras secretarias e órgãos de governo juntos (fora Detran e Defensoria Pública) gastaram com diárias apenas 2,5% a mais do que os militares: R$ 1.756.611,69. De janeiro a 23 de junho de 2014, a PM gastou R$ 982.966,84. Portanto, no mesmo período deste ano, a despesa cresceu 73,9%.Sem detalhesAo acessar a página que deveria detalhar como os oficiais usaram mais de R$ 1 milhão em diárias, a única informação é a de que elas se referem a “adiantamento de recursos para emprego de policiamento” para ações específicas, como a chamada Operação Verão e outras festividades.Três cabos, um capitão, um sargento e um soldado também estão na relação de favorecidos com diárias, mas os nomes deles aparecem ao lado de valores bem mais módicos: de R$ 159,21 a R$ 336. No casos destes, o Portal detalha motivo, data e local para onde viajaram, por exemplo: “1,5 diárias em serviço de Vitória a Santa Teresa para cumprir mandado de busca e apreensão entre 11 e 12 de março”. Detalhe: essa especificação consta em menos de 1% das diárias.“Previsão legal”Durante duas semanas, A GAZETA vem buscando informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) para descobrir a razão das transferências mais robustas de diárias serem feitas a poucos oficiais, além do motivo de não haver detalhamento da despesa no Portal da Transparência.A explicação da Sesp é que os oficiais são comandantes dos policiamentos nas regiões e gerenciam o suprimento de fundos. Ou seja, são responsáveis por repassar as diárias para outros policiais. Sobre a falta de detalhamento, a primeira resposta foi curta e grossa: “previsão legal”.TransparênciaMas, para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, falta transparência na metodologia. Da forma que está, o controle social é prejudicado. “Com certeza a informação, fora as despesas de natureza secreta, tem que ser disciplinada por cada beneficiário da diária. É preciso entender que transparência é direito do cidadão que paga a conta. Não é favor. O Portal do Espírito Santo foi avaliado como o melhor, mas não é perfeito”, disse.Cada diária dos policiais e demais servidores, dentro do Estado, é de R$ 112. Ele não precisa entregar notas fiscais. Basta produzir um “relatório de cumprimento de escala” e entregá-lo ao chefe. O gestor dos recursos analisa esses documentos e remete à diretoria de Finanças da PM, que faz análise final. Essas e outras contas da Polícia Militar também passam pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado.