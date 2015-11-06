PM fica ferido durante operação da Policia em Jesus de Nazareth, em Vitória

Uma abordagem policial de rotina no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, terminou em troca de tiros e um policial ferido, na manhã desta sexta-feira (6). Um dos acessos ao bairro foi tomada por dezenas de viaturas da Policia Militar e do Batalhão de Missões Especiais (BME), por volta de 9h30. Um helicóptero da corporação também auxiliou na ocorrência.
As primeiras informações que chegaram ao Ciodes davam conta de que o policial teria sido baleado, no entanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou por meio de nota que o oficial teria sofrido um acidente durante o conflito. Ele foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, e, segundo a secretaria, passa bem.
Apesar de não ter a confirmação da Sesp, policiais que atuavam no local, disseram que o suspeito de ter atirado contra o policial também foi baleado, mas conseguiu fugir. Durante a operação uma das faixas da Avenida Beira Mar, sentido praia, ficou bloqueada pelas viaturas.
Nas entradas de Jesus de Nazareth, alguns moradores aguardavam mais informações para subirem para suas casas. De acordo com testemunhas, os policiais que ocuparam a região estavam abordando quem passava e revistando suspeitos. Até o início da tarde desta sexta-feira o suspeito ainda não havia sido encontrado. A Sesp informou que Polícia Militar continua no local fazendo buscas.