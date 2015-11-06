PM fica ferido durante operação da Policia em Jesus de Nazareth, em Vitória

Uma abordagem policial de rotina no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, terminou em troca de tiros e um policial ferido, na manhã desta sexta-feira (6). Um dos acessos ao bairro foi tomada por dezenas de viaturas da Policia Militar e do Batalhão de Missões Especiais (BME), por volta de 9h30. Um helicóptero da corporação também auxiliou na ocorrência.

As primeiras informações que chegaram ao Ciodes davam conta de que o policial teria sido baleado, no entanto, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou por meio de nota que o oficial teria sofrido um acidente durante o conflito. Ele foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, e, segundo a secretaria, passa bem.

Apesar de não ter a confirmação da Sesp, policiais que atuavam no local, disseram que o suspeito de ter atirado contra o policial também foi baleado, mas conseguiu fugir. Durante a operação uma das faixas da Avenida Beira Mar, sentido praia, ficou bloqueada pelas viaturas.