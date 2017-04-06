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PM faz 1ª megaoperação, após greve no ES

Mais de seis mil militares, incluindo profissionais da área administrativa, realizaram blitze, cercos táticos e abordagens a ônibus, veículos de passeios e táxis nesta quinta-feira (6), 40 dias depois da greve na Polícia Militar

Publicado em 06 de Abril de 2017 às 20:16

Publicado em 

06 abr 2017 às 20:16
A Polícia Militar realizou a primeira megaoperação, após o fim da greve que deixou todos os quartéis e batalhões inoperantes no Espírito Santo. Mais de seis mil militares, incluindo profissionais da área administrativa, realizaram blitze, cercos táticos e abordagens a ônibus, veículos de passeios e táxis nesta quinta-feira (6), 40 dias depois da greve na Polícia Militar. De acordo com o comandante geral da corporação, coronel Nylton Rodrigues, o objetivo da ação é aproximar a PM da população.
“Temos a intenção de aumentar a visibilidade nos locais de maior circulação de pessoas e, em seguida, nos locais com maiores de indicadores criminais, saturando essas áreas e fazendo abordagens a pessoas, coletivos, táxis”, disse.
PM faz 1ª megaoperação, após greve no ES
Polícia Militar do Espírito Santo realizou a operação "Seis de Abril", em todos os municípios do Estado. Trabalhou como este foi o primeiro após a greve da PM e comemorou os 182 da instituição Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN
Após a greve da PM, pelas ruas da Grande Vitória, capixabas reclamam de uma suposta ausência da polícia em regiões consideradas perigosas e violentas. Mas de acordo com o comandante geral, a ação não está ligada a essas reclamações.
“É fato que a população em determinados momentos reclama da falta de policiamento, isso não é novidade e não está acontecendo depois do infeliz movimento, isso já acontecia antes. Por isso, nossa intenção, nossa meta é aumentar o poder de ostensividade, é estar presente, visível”, afirmou à Rádio CBN.
Um dos locais onde aconteceu a operação foi no bairro Feu Rosa, na Serra. Veículos foram abordados e as pessoas revistadas. Segundo coronel Nylton, outras abordagens como essa serão realizadas nos próximos dias. A ação desta quinta-feira também serviu de comemoração aos 182 anos da Polícia Militar no Espírito Santo.

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