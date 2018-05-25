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Greve dos Caminhoneiros

PM escolta caminhões-tanques para abastecer viaturas e ambulâncias

Os caminhoneiros estão concentrados em 15 pontos de rodovias federais do Espírito Santo

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 15:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 mai 2018 às 15:10
Caminhão-tanque é escoltado Crédito: Internauta
A Polícia Militar do Espírito Santo está escoltando caminhões-tanques para garantir o abastecimento de viaturas,  ambulâncias e ônibus no Estado. Desde essa quinta-feira (24), vários postos estão sem combustível. O Aeroporto de Vitória está entre os dez administrados pela Infraero que não têm mais querosene.
Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública detalhou que mais de 600 policiais trabalham na operação para assegurar combustível para os serviços básicos. Participam das operações policiais militares do 4º Batalhão (Vila Velha), do 6º Batalhão (Serra), do 7º Batalhão (Cariacica), do Regimento de Polícia Montada (RPMont), da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Companhia Especializada com Cães (Ceoc). A pasta destaca que o patrulhamento ostensivo da PM funciona normalmente. Os caminhoneiros estão concentrados em 15 pontos de rodovias federais do Espírito Santo, bloqueando a passagem de outros veículos de carga.
A falta de combustível já afeta serviços básicos no Estado. A Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, anunciou que adotou uma estratégia de racionamento de combustível para garantir a operação da Guarda Municipal, reduzindo a ronda de viaturas e privilegiando os pontos fixos da Guarda.
O desabastecimento provocou filas enormes em postos da Grande Vitória. O pedreiro Delson Andrade, que mora na região Serrana, mas trabalha na Grande Vitória, ficou mais de 30 minutos na espera. "Preciso ir embora e agora não consigo ir porque estou com pouca gasolina. Tem mais ou menos uns 35 minutos que estamos aqui esperando", contou.
E sem combustível, muita gente já pensa em parar de trabalhar. O motorista de aplicativo Emerson Nascimento é um deles. "Sem combustível, não tem como trabalhar, tem que ficar parado em casa. E é o único que tem gasolina. Carro já está na reserva".
Os estoques dos supermercados do Espírito Santo estão próximos do limite, segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Ele afirmou que produtos de abastecimento diário, como verduras, legumes, frutas, laticínios, pães e carnes bovinas estão em falta em alguns estabelecimentos.

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