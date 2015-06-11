PM é preso com arma roubada de delegacia invadida em Vitória

Um policial militar do 1º Batalhão foi preso na tarde desta quarta-feira (10) acusado de ter envolvimento com o roubo na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A polícia encontrou com ele a metralhadora roubada do local na última segunda-feira (8). Mais cinco pessoas detidas, incluindo dois menores, são suspeitas de envolvimento com o crime na DPCA.Em menos de duas semanas, seis unidades das Polícias Militar e Civil foram arrombadas e 22 armas de fogo foram furtadas, além de equipamentos de uso exclusivo da polícia. Com estas prisões, além da metralhadora a polícia conseguiu recuperar os equipamentos que foram furtados na DPCA.

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Os coletes e as munições estavam enterrados em um matagal no alto do Morro do Cruzamento, Vitória. Já os equipamentos eletrônicos estavam escondidos dentro de uma caixa d'água, também no Cruzamento. Os dois menores levaram os policiais até o local.

Foram presos Sávio Ricardo Falcão dos Santos, 18 anos, Starlin Santana, 23, e Paulo Vitor Gabriel Santos, 18 e dois adolescentes de 15 e 16 anos. De acordo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, Sávio e Starlin são chefes do tráfico de drogas do Morro do Cruzamento.

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Suspeita

O chefe da Segurança destacou que, a princípio, a polícia acredita que os arrombamentos nas delegacias foram cometidos por grupos diferentes e que o furto na DPCA foi um ato isolado. “Esse grupo se reuniu para atuar na DPCA. Em princípio, não temos nenhuma conexão com os atos que aconteceram nas outras unidades da Polícia Civil”, disse.

O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Jordano Bruno, confirmou que a polícia tinha recuperado uma metralhadora, mas disse que não passaria mais informações para não atrapalhar a investigação.

“Podemos confirmar que já recuperamos uma metralhadora que foi levada da DPCA. Nossos policiais estão em campo pois queremos recuperar todo o armamento da DPCA ainda nesta quarta”, destacou.