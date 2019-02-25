PM montou cartilha com dicas de segurança para o carnaval Crédito: Divulgação

O costume de fazer viagens durante o carnaval ou em outros feriados prolongados é uma tradição comum para muitas famílias. Diversas pessoas aproveitam esse período para visitar outras cidades e passam dias fora de casa. Algumas famílias, no entanto, já tiveram surpresas desagradáveis ao voltarem das viagens e descobrir que a residência foi roubada ou arrombada por bandidos.

Your browser does not support the audio element. PM dá dicas para inibir arrombamentos durante viagem de Carnaval

Na avaliação do tenente-coronel Márcio Borges, chefe de uma das divisões do Comando de Polícia Ostensivo Metropolitano (CPOM), arrombamentos e roubos nesse tipo de caso são cometidos quando o bandido encontra-se em uma situação favorável e podem ser evitados com algumas ações simples dos proprietários do imóvel.

"É um crime de oportunidade clássico, ele (o bandido) vai buscar aquela residência que ofereça a ele menor esforço, onde ele identifica que ele tem mais facilidade em obter êxito", disse o tenente-coronel.

Entre os principais fatores para inibir a ação de criminosos, o tenente-coronel destaca a presença de boa iluminação e também a presença de cachorros na parte de fora das casas. Esses dois fatores fazem com que os bandidos evitem entrar na residência, pois a sua presença poderia ser notada com mais facilidade pela vizinhança.

Outra recomendação do representante da PM é para que o proprietário da casa dê uma cópia das chaves para um vizinho ou parente de confiança, para que essa pessoa faça visitas à casa enquanto os moradores estiverem ausentes.

"Isso irá demonstrar que tem uma presença de pessoas na casa. Você tem uma demonstração de quem está no entorno de que tem um movimento, aí as pessoas evitam entrar na casa", avaliou o tenente-coronel.

Em relação à privacidade, uma das maiores recomendações da Polícia Militar é para que o proprietário ou qualquer outro morador nunca comente com estranhos ou faça postagens em rede social indicando que a casa ficará vazia por vários dias seguidos.

“As vezes você faz um comentário desse, na padaria, no bar. Alguém pode ouvir e saber que sua casa estará desprotegida", explicou o representante da PM.

Essas e outras recomendações para prevenir a prática de roubos e arrombamentos em casas durante os feriados serão disponibilizados nas redes sociais da Polícia Militar do Espírito Santo.

CONFIRA ALGUMAS DICAS DE SEGURANÇA:

- Não deixe luzes acessas durante toda a viagem. Elas podem chamar a atenção de dia, indicando ausência de pessoas.

- Desligue a campainha. Pessoas sondando casas vazias podem acioná-las em diversos horários para verificar se alguém atende. No entanto, se não ouvirem o toque não poderão ter certeza se não tem ninguém em casa ou se a campainha está com defeito.

- Cuidado também com o que você divulga em redes sociais, pessoas que não são de confiança podem ficar sabendo dos seus planos de viagem, datas de embarque e desembarque.

- Não conte a estranhos ou a pessoas em quem não confia plenamente que vai viajar. Mesmo se forem vizinhos com quem você mantém boa relação podem, sem má intenção, comentar com outro vizinho e a notícia se espalhar, chegando ao conhecimento das pessoas erradas.

- vale contar caso tenha um vizinho de grande confiança, alertando para que não repasse a informação e pedir para ele ficar atento a qualquer coisa estranha. Não se esqueça de deixar seu telefone de contato, caso ele tenha que avisar algo.

- Se for se ausentar por muito tempo, deixe uma cópia das chaves com alguém de confiança para que recolha a correspondência. Cartas e contas acumuladas chamam a atenção para casas vazias.

- Também vale suspender a entrega de jornais e revistas durante a ausência para evitar que fiquem acumulados.

- Antes de sair, cheque se janelas e portas estão fechadas com trincos e fechaduras.

- Não deixe dinheiro e joias em casa. Se preciso, alugue um cofre em um banco por um período.

- Feche todas as cortinas e persianas.