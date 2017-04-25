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MEDIDA JUDICIAL

PM cumpre desocupação em bairro de Vitória e clima fica tenso na região

Não houve confronto policial, mas em alguns momentos manifestante ameaçaram policiais da cavalaria, próximo à entrada do terreno

Publicado em 25 de Abril de 2017 às 14:00

Publicado em 

25 abr 2017 às 14:00
Policiais cumprem reintegração de posse de terreno invadido por famílias em Vitória Crédito: Kaique Dias/ CBN Vitória
O clima ficou tenso na manhã desta terça-feira (25) no Bairro Grande Vitória, na Capital do Estado, em uma região chamada “Fazendinha”. Cerca de 200 policiais cumpriram uma decisão judicial de reintegração de posse em um terreno onde havia mais de 500 famílias em uma ocupação há mais de um mês.
PM cumpre desocupação em bairro de Vitória e clima fica tenso na região
Não houve confronto policial, mas em alguns momentos manifestantes ameaçaram policiais da cavalaria, próximo à entrada do terreno. Um ônibus que passava pela via teve um dos vidros quebrados. Alguns manifestantes tiveram objetos cortantes e fogos de artifício apreendidos. O terreno estava com vários barracos e delimitações. Uma decisão judicial pedia a reintegração imediata, mas a Polícia Militar  organizou um plano estratégico, visto que o terreno tem uma área extensa.
O representante do movimento, Vicente Mendes Filho, relatou que a decisão da maioria foi evitar a resistência com a PM e continuar a negociação com a prefeitura posteriormente, mas um grupo estava mais exaltado. “Os ânimos estão alterados. Nós decidimos sair pacificamente, mas tem gente que não concorda com nossa decisão. O que vai acontecer daqui pra frente é um efeito dominó. A pessoas precisam de moradia”, argumentou.
NEGOCIAÇÃO
Os ocupantes ainda tentaram negociar nesta terça-feira um prazo com a PM para que pudessem encontrar um lugar onde ficar, porém a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) disse que precisaria cumprir a medida judicial.
A cabeleireira Josefa Bispo de Almeida, de 49 anos, disse não concordar com a reintegração e que muitos não tem para onde ir. "Tem que ser justo. Conheço essa área há mais de 30 anos e sempre foi assim. Muita gente que está aqui não tem como pagar aluguel. Não é porque quer está aqui, é porque precisa”, disse.
Em nota, a Polícia Militar disse que apenas cumpriu uma determinação judicial de acompanhar os oficiais de Justiça na reintegração. A Prefeitura de Vitória não respondeu a demanda da reportagem até o fechamento na tarde desta terça-feira.

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