PM continua nos terminais e passageiros aliviados com o fim da greve

Polícia Militar continuou nos terminais em Vila Velha, nesta quarta-feira (05), para garantir a circulação dos ônibus Crédito: Caíque Verli

No primeiro dia após o encerramento da greve dos rodoviários, o clima entre os passageiros foi de alívio com a volta da normalidade no transporte público da Grande Vitória.

A Polícia Militar continuou nos terminais de Vila Velha, durante a manhã desta quarta-feira (05), para garantir a circulação dos ônibus e evitar qualquer tipo de tumulto.

Os passageiros no terminal de São Torquato confirmaram que a oferta do serviço estava normalizada, como já tinham garantido o Sindirodoviarios e o GVBus, e que estavam enfrentando apenas aquelas tradicionais filas do dia a dia.

Áurea Pereira, que é cuidadora, falou que ficou aliviada quando soube do fim da greve após ser surpreendida pela radicalização do movimento na última terça-feira (04). "Para todo mundo que depende do transporte, é um alívio né? Porque, sem ônibus, só complica a vida de quem precisa trabalhar", comentou ela, que pegou filas longas no primeiro dia de paralisação.

A Maura Milagre, que é encarregada, também estava na fila no Terminal de São Torquato e disse que já estava angustiada pensando que a greve iria se estender muito. Na manhã de terça, quando menos de 10% dos ônibus circularam na Grande Vitória, ela não conseguiu trabalhar. "Sem os ônibus fica tudo muito complicado. E na segunda-feira também peguei congestionamento, demora nos pontos. Foi difícil".

Áurea Pereira, cuidadora, diz que enfrentou muitas filas no primeiro dia de paralisação Crédito: Caíque Verli

O prejuízo foi para os passageiros e também para o comércio. A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima que a paralisação pode ter gerado uma queda de movimentação nas lojas em torno de 50% na Grande Vitória, um prejuízo de R$ 10 milhões por dia.

Your browser does not support the audio element. PM continua nos terminais e passageiros aliviados com o fim da greve