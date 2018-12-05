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PM continua nos terminais e passageiros aliviados com o fim da greve

A Polícia Militar continuou pela manhã desta quarta-feira (05) nos terminais de Vila Velha para garantir a circulação dos ônibus e evitar qualquer tipo de tumulto

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 11:29

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 dez 2018 às 11:29
Polícia Militar continuou nos terminais em Vila Velha, nesta quarta-feira (05), para garantir a circulação dos ônibus Crédito: Caíque Verli
No primeiro dia após o encerramento da greve dos rodoviários, o clima entre os passageiros foi de alívio com a volta da normalidade no transporte público da Grande Vitória.
A Polícia Militar continuou nos terminais de Vila Velha, durante a manhã desta quarta-feira (05), para garantir a circulação dos ônibus e evitar qualquer tipo de tumulto.
Os passageiros no terminal de São Torquato confirmaram que a oferta do serviço estava normalizada, como já tinham garantido o Sindirodoviarios e o GVBus, e que estavam enfrentando apenas aquelas tradicionais filas do dia a dia.
Áurea Pereira, que é cuidadora, falou que ficou aliviada quando soube do fim da greve após ser surpreendida pela radicalização do movimento na última terça-feira (04). "Para todo mundo que depende do transporte, é um alívio né? Porque, sem ônibus, só complica a vida de quem precisa trabalhar", comentou ela, que pegou filas longas no primeiro dia de paralisação.
A Maura Milagre, que é encarregada, também estava na fila no Terminal de São Torquato e disse que já estava angustiada pensando que a greve iria se estender muito. Na manhã de terça, quando menos de 10% dos ônibus circularam na Grande Vitória, ela não conseguiu trabalhar. "Sem os ônibus fica tudo muito complicado. E na segunda-feira também peguei congestionamento, demora nos pontos. Foi difícil".
Áurea Pereira, cuidadora, diz que enfrentou muitas filas no primeiro dia de paralisação Crédito: Caíque Verli
O prejuízo foi para os passageiros e também para o comércio. A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima que a paralisação pode ter gerado uma queda de movimentação nas lojas em torno de 50% na Grande Vitória, um prejuízo de R$ 10 milhões por dia.
PM continua nos terminais e passageiros aliviados com o fim da greve
Os patrões e os rodoviários aceitaram a proposta feita pelo Ministério Público do Trabalho de reajuste linear de 4,6% nos salários, tíquete-alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Como parte do acordo, a categoria não será mais multada por não ter cumprido a determinação da Justiça de colocar 70% da frota em horários de pico e 50% nos demais quadros. Os pontos dos grevistas também não serão cortados.

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