Plataforma: vítimas seguem internadas em hospitais da Serra

Dos 25 feridos na explosão da plataforma FPSO Cidade São Mateus, há 40 km da costa de Aracruz, no norte do Espírito Santo, confirmados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), oito continuavam internados até o final da tarde desta quinta-feira (12), em hospitais da Grande Vitória.

A plataforma da empresa norueguesa BW Offshore prestava serviço para a Petrobras. Do total de internados, sete estão no Vitória Apart Hospital, localizado no município de Serra e referência no tratamento de pacientes queimados. E um outro foi encaminhado para o hospital Metropolitano, no mesmo município.

Três dos feridos são considerados pacientes graves e com risco de morte e estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Vitoria Apart Hospital, segundo informou o corpo clínico da unidade.

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Entre eles está um brasileiro que está com queimaduras em 43% do corpo. Outro, que seria um filipino, segue em coma, após dar entrada no hospital já em respiração artificial. Informações extra-oficiais dão conta de que, no momento da explosão, ele ficou preso em um elevador e inalou fumaça quente, causando queimaduras nas vias aéreas e no pulmão. Esses pacientes já passaram por cirurgia nesta quarta-feira (11). A terceira pessoa teve politraumatismo nos membros e tórax e deve ainda passar por uma cirurgia.

Esses pacientes seguem em tratamento especializado sob cuidados de uma equipe multidisciplinar, segundo Marcus Tarune, presidente do Conselho de Administração do Vitória Apart Hospital.

"Esses pacientes desde a hora que começa a ter um equilíbrio, começamos um tratamento dentro de câmara hiperbárica e palmiterapia, que é um tratamento sob anestesia feito diariamente, isso favorece a diminuição de infecções e tempo hospitalar", explicou.

Tanure explicou ainda como é feito o atendimento em uma situação de emergência, como foi o caso da explosão da plataforma PFSO Cidade São Mateus. "Esses atendimentos de catástrofes são feitos com treinamento prévio. A própria Petrobrás e essas grandes empresas fazem simulações de pacientes chegando ao nosso heliponto, sendo atendidos nas unidades intensivas e sendo transferidos dentro do hospital. Esse treinamento é feito periodicamente. Ontem nós vimos isso na prática, ou seja, o atendimento foi muito bem feito na plataforma, no pré-hospitalar, na pista do Aeroporto de Vitória pelo Samu e pela Petrobrás, e já conduzindo para as nossa unidade os doentes complexos e a equipe totalmente posta e treinada para atende-los", afirmou.A assessoria da BW Offshore informou que o paciente que continua internado no hospital Metropolitano tem estado de saúde estável, mas sem previsão de alta. Os familiares de feridos que estão nos hospitais foram encaminhados para um hotel da Capital e estão sendo atendidos por assistentes sociais.